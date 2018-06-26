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Москвич спел песню за поцелуй и устроил ажиотаж
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Москвич спел песню за поцелуй и устроил ажиотаж 

Мослента 2 часа назад
Молодой музыкант предложил прохожим исполнить песню за поцелуй рядом с Никольской улицей и устроил спонтанный концерт. Видео с его выступлением опубликовано на YouTube-канале «Изюм Land».
Сначала молодой человек выходит на середину улицы с плакатом, на котором написано song for a kiss (англ. песня за поцелуй). Спустя некоторое время к нему подходит женщина и целует его в щеку. После этого музыкант начинает а капелла петь песню «Видели ночь» группы «Кино». Вокруг молодого человека и женщины быстро образовывается толпа из прохожих, которые подхватывают слова песни, и выступление превращается в спонтанный концерт.
Улица Никольская стала неофициальным центром чемпионата мира по футболу 2018 года, где футбольные фанаты, горожане и гости города круглосуточно устраивают массовые гуляния. Согласно наблюдениям аналитиков, в день открытия ЧМ-2018, 14 июня, в центре Москвы зафиксировали всплеск городской активности, в особенности ночью.
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.
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