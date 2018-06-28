Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ

Фанат в платье и кокошнике подрался с динозавром на матче чемпионата мира по футболу 2018 года.

Россиян Павел Нацвин, присутствовавший на арене «Нижний Новгород» во время игры Швейцарии и Коста-Рики, опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео инцидента.

На кадрах видно, что «конфликт» спровоцировал молодой человек в русском народном, но женском костюме, подбежав к человеку в костюме динозавра и ударив того в «морду».

Динозавр был стеснен в движениях и отреагировал на «оскорбление» клевками, получив при этом еще один удар в ту же область костюма. После этого болельщик в платье с улыбкой попытался обнять динозавра, чем видеозапись и завершилась.

Накануне Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью 2:2 в заключительном матче группы Е чемпионата мира по футболу 2018 года. Этот результат позволил европейцам выйти в плей-офф, а латиноамериканцам — нет.