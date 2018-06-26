Россияне назвали причину проигрыша в матче с Уругваем

Опрошенные аналитической службой Рамблера респонденты назвали причины поражения сборной РФ в матче с Уругваем на ЧМ-2018.

Большинство респондентов (65%) связали проигрыш с тем, что российские футболисты встретились с более сильной сборной.

Еще 14% сочли, что футболисты сборной РФ «расслабились» после двух побед подряд.

Некоторые респонденты (14%) заявили, что россияне не стараются выигрывать. Еще 5% считают, что судейство было несправедливым.

2% затруднились с ответом.

Всего в опросе приняли участие 9465 человек.

Минувшим вечером сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Между тем россияне уже обеспечили себе выход в 1/8 финала, победив Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).