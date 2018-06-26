Испания обречена на поражение от России

Проклятие сборной Испании: Россия обречена выиграть

«Чемпионат» сообщает, что сборная Испании, которой предстоит встреча с Россией в 1/8 финала ЧМ, ни разу в истории не обыгрывала хозяев чемпионатов мира или чемпионатов Европы.

Испанская команда восемь раз играла в плей-офф с хозяевами, но не смогла одержать ни одной победы.

По данным издания, испанцы проигрывали сборной Италии в 1934-м и 1980 годах, Бразилии в 1950-м, Франции в 1984 году, Германии в 1988-м, Англии в 1996-м и Южной Корее в 2002 году. На чемпионате Европы в 2004 году они также проиграли организатору — команде Португалии.

Ранее сборная РФ проиграла команде Уругвая со счетом 0:3, потерпев первое поражение на чемпионате. Уругвай стал первым в группе A, а россияне — вторыми. Со сборной Испании команда РФ встретится 1 июля на стадионе «Лужники».