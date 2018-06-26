Французские и датские болельщики побратались перед матчем в «Лужниках»

Болельщики сборной Дании не сомневаются в том, что их команда решит вопрос о выходе в плей-офф чемпионата мира по футболу в матче с командой Франции, которая уже гарантировала путевку в 1/8 финала. И по веселому настроению болельщиков, радушно братающихся перед началом игры, понятно — они спокойны, радостны и готовы сполна насладиться праздником футбола.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Франция — Дания начался на стадионе "Лужники". Сборная Франции набрала шесть очков по итогам двух туров, занимает первое место в группе C и досрочно вышла в 1/8 финала. Датчане идут вторыми с четырьмя очками, австралийцы — третьими (1), перуанцы — четвертыми (0), потеряв шансы на выход в плей-офф.

Приближение матча ощущалось еще на красной ветке метро. Колумбийский болельщик не уставал повторять не понимающим его французам и россиянам, что он является талисманом сборной, а в доказательство показывал фотографии в телефоне.

"Вот я с Хамесом [Родригесом], вот с Хуаном Куадрадо, вот наш голеадор Радамель Фалькао. А вот Хосе Пекерман, да, Пекерман, это сила! Посмотрите, у меня есть фотографии со всей командой".

"А хотите еще, — продолжал болельщик в желтой шапке— ушанке. — Вот я с самим Месси. А вот и Роналду".

Тихие хулиганы и человек-петух

Визитной карточкой датских "викингов" стали красно-белые флаги и шлемы с рогами. Вместе с футбольной кричалкой в спартаковском стиле датчане органично вписались в антураж главного стадиона страны.

Ролиганы, как называют себя датчане, это название группы поддержки сборной, образованной в 1980-е годы. "Rolig" в переводе с датского означает "тихий", а вторая часть образована от английского "hooligan". Ролиганы миролюбивы и спокойны. Как и все скандинавы, они наряжаются в викингов и носят красно-белые шлемы с рогами.

Французы же проявили свойственную им креативность — помимо неизменных беретов и чучел петухов, обзавелись багетами. Их в Москве в последнее время найти не проблема.

Неожиданно в датско-французскую футбольную какофонию врезалось непривычное: "Ин-ди-я!" Индийские любители футбола приехали в Россию, где не выступает их команда, преодолев более четырех тысяч километров. С экзотичными болельщиками с радостью сфотографировалась группа фанатов из Барнаула. Он практически так же далеко от столицы.

На вопрос корреспондентов ТАСС , кто сегодня выиграет, российские болельщики рассказали: "Да какая разница. Вот мы, болельщики, уже точно выиграли — мы видим это все своими глазами!"

В параллельном матче группы С в Сочи играют команды Австралии и Перу.