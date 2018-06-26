Ещё
Испанцы рассказали об опасениях перед матчем с Россией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Испанские СМИ рассказали об опасениях перед матчем со сборной России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
«Красной фурии» нельзя недооценивать российскую сборную, которая при поддержке такого количества людей, способна на подвиги.
Испанские СМИ перед матчем плей-офф между «красной фурией» и сборной России начали активно оценивать наших футболистов. И оказалось, что спортивные издания сходятся во мнении, что сборная России — неудобный соперник.
Издание Marca предполагает, что Черчесов будет использовать основную связку игроков: Головин — Черышев — Дзюба — Самедов. Сборной Испании следует быть очень острожной с этими футболистами. Издание подчеркивает, что это — первый выход России из группы с 1986 года. А вот для Испании это — шанс впервые обыграть хозяйку ЧМ.
Издание AS подчеркнуло прекрасную игру уже названных выше футболистов, и ответило еще Игнашевича и пару опорников Зобнин-Газинский. В целом, игра сборной России, которую называли худшей в рейтинге ФИФА перед началом ЧМ-2018, «приятно удивила». Несмотря на то, что команда России слабее и на индивидуальном уровне и на общем, испанцы не должны недооценивать футболистов страны-хозяйки ЧМ. Главной проблемой для себя испанцы видят Дениса Черышева — игрока «Вилльяреала». Он, по мнению издания, провел прекрасный групповой этап и постарается удивить всех на стадии плей-офф.
Отметило игру Дениса Черышева и издание Mundo Deportivo. По мнению автора статьи, он проявил себя «ярче всех». А в связке с Дзюбой он представляет серьезную угрозу. Помимо этой пары футболистов «Вилльяреала» проблемой может стать Александр Головин, который непременно выйдет на поле в матче плей-офф.
Матч между сборными России и Испании начнется в 17:00 1 июля на стадионе «Лужники».
ТК «Звезда»: последние новости
Египетский комментатор умер от разрыва сердца во время матча с Саудовской Аравией Бразильскому футбольному фанату грозит уголовное дело за шутку над россиянкой Юран: поражение от Уругвая может пойти на пользу сборной России
Комментарии43
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами207
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Испания обречена на поражение от России10
Газзаев объяснил поражение сборной России31
Комментатор скончался во время матча35
Видео
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
«Мы вовремя получили пощёчину»
Футбол Статьи
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
ФИФА наказала сборную Аргентины
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение