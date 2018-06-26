Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ

Дворкович: стыдно за футбол, показанный сборными Франции и Дании в матче ЧМ

Сборные Франции и Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года показали футбол, за который стыдно. Такое мнение журналистам высказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович

Во вторник сборные Франции и Дании сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча прошла на стадионе "Лужники" в Москве, на матче присутствовало 78 011 человек.

"Такой футбол нам не нужен. Стыдно за такой [футбол], это не игра. Жалко болельщиков. Даже тогда, когда перуанцы уже вели 2:0 (в параллельном матче группы С с австралийцами — прим. ТАСС), датчане не бежали, играли без желания", — сказал Дворкович.

В турнирной таблице группы C сборные Франции и Дании финишировали соответственно на первом и втором местах, выйдя в 1/8 финала чемпионата мира. Их соперники по первой стадии плей-офф определятся позднее во вторник, после матчей третьего тура в группе D.