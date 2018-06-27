Легенда британского футбола обозвал Марадону

Марадона наблюдал за матчем между командами Аргентины и Нигерии в одной из лож стадиона «Санкт-Петербург», бурно реагируя на происходящие в игре события, отмечает «Советский спорт».

После гола Маркоса Рохо в ворота ниерийцев чемпион мира показал неприличный жест, попавший в прямой эфир. А после завершения матча 57-летнему Марадоне потребовалась помощь медиков.

«Боюсь, что Марадона рискует стать посмешищем», — приводит издание со ссылкой на The Telegraph слова легенды английского футбола.

Напомним, ранее в среду бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что не был госпитализирован после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии. По словам Марадоны, во время игры у него сильно болела и кружилась голова, но ему была оказана медицинская помощь.