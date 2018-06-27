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Легенда британского футбола обозвал Марадону
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Легенда британского футбола обозвал Марадону 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Соцсети
Экс-форвард сборной Англии по футболу Гари Линекер раскритиковал поведение Диего Марадоны на чемпионате мира в России.
Марадона наблюдал за матчем между командами Аргентины и Нигерии в одной из лож стадиона «Санкт-Петербург», бурно реагируя на происходящие в игре события, отмечает «Советский спорт».
После гола Маркоса Рохо в ворота ниерийцев чемпион мира показал неприличный жест, попавший в прямой эфир. А после завершения матча 57-летнему Марадоне потребовалась помощь медиков.
«Боюсь, что Марадона рискует стать посмешищем», — приводит издание со ссылкой на The Telegraph слова легенды английского футбола.
Напомним, ранее в среду бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что не был госпитализирован после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии. По словам Марадоны, во время игры у него сильно болела и кружилась голова, но ему была оказана медицинская помощь.
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