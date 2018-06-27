В МИД Польши оценили отношение к фанатам на ЧМ

В МИД Польши выразили удовлетворение приемом польских болельщиков на чемпионате мира — 2018 в России, передает газета "Известия".
"У нас нет информации о том, что во время чемпионата мира в России произошли инциденты с участием польских граждан. Этим вопросом занимается наше консульство в России, у них есть вся подробная информация. И если бы они владели какими-либо данными о происшествиях, то сообщили бы об этом.
Но ничего такого не было, что нас, конечно, очень радует", — заявили в ведомстве.
Сборная Польши потерпела два поражения на групповой стадии мундиаля и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий четырнадцатого дня ЧМ-2018.