В МИД Польши оценили отношение к фанатам на ЧМ

В МИД Польши оценили отношение к польским фанатам в России

МИД Польши выразили удовлетворение приемом польских болельщиков на чемпионате мира — 2018 в России, передает газета "Известия"

"У нас нет информации о том, что во время чемпионата мира в России произошли инциденты с участием польских граждан. Этим вопросом занимается наше консульство в России, у них есть вся подробная информация. И если бы они владели какими-либо данными о происшествиях, то сообщили бы об этом.

Но ничего такого не было, что нас, конечно, очень радует", — заявили в ведомстве.

Сборная Польши потерпела два поражения на групповой стадии мундиаля и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.