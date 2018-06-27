Названа причина госпитализации Марадоны

Сердце, давление, наркотики: Марадоне стало плохо после победы Аргентины

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона почувствовал недомогание на матче чемпионата мира по футболу 2018 года Нигерия — Аргентина.

Ночью журналист американского канала ESPN Джо Моррисон опубликовал на своей странице в соцсети Twitter видео, на котором легендарный аргентинец, передвигаясь при помощи двух человек, покидает трибуну арены «Санкт-Петербург». По его словам, Марадона был доставлен в больницу. По данным Telegram-канала Mash, с подозрением на сердечный приступ.

Аргентина в первом тайме и Аргентина во втором тайме. pic.twitter.com/ECLndcsD3R— SPORT24.ru (@sport24_ru) 26 июня 2018 г.

Как стало известно РЕН ТВ , Марадона действительно был доставлен в петербургскую клинику, где ему диагностировали повышенное артериальное давление. В свою очередь, журналист Мутаз Чехаде сообщил в Twitter, что прославленный футболист почувствовал себя плохо из-за передозировки наркотиками.

Между тем журналистка Патрисия Вильехас на своей странице в той же социальной сети опубликовала фото Марадоны, сделанные, по ее словам, в аэропорту и в самолете через несколько часов после окончания игры.

Минувшим вечером сборная Аргентины со счетом 2:1 победила Нигерию и сумела выйти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года после ничьей и крупного поражения в стартовых турах группового этапа.