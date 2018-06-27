Названа причина госпитализации Марадоны

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Сердце, давление, наркотики: Марадоне стало плохо после победы Аргентины 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона почувствовал недомогание на матче чемпионата мира по футболу 2018 года Нигерия — Аргентина.
Ночью журналист американского канала ESPN Джо Моррисон опубликовал на своей странице в соцсети Twitter видео, на котором легендарный аргентинец, передвигаясь при помощи двух человек, покидает трибуну арены «Санкт-Петербург». По его словам, Марадона был доставлен в больницу. По данным Telegram-канала Mash, с подозрением на сердечный приступ.
Как стало известно РЕН ТВ, Марадона действительно был доставлен в петербургскую клинику, где ему диагностировали повышенное артериальное давление. В свою очередь, журналист Мутаз Чехаде сообщил в Twitter, что прославленный футболист почувствовал себя плохо из-за передозировки наркотиками.
Между тем журналистка Патрисия Вильехас на своей странице в той же социальной сети опубликовала фото Марадоны, сделанные, по ее словам, в аэропорту и в самолете через несколько часов после окончания игры.
Минувшим вечером сборная Аргентины со счетом 2:1 победила Нигерию и сумела выйти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года после ничьей и крупного поражения в стартовых турах группового этапа.
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