Болельщики ЧМ часами стоят в очередях к мавзолею

BFM сообщает, что одной из самых популярных среди гостей ЧМ-2018 достопримечательностью оказался мавзолей Ленина.

По данным портала, к мавзолею выстроились «огромные очереди» из иностранцев. Фредрик из Дании пояснил, что хочет увидеть «создателя всей коммунистической системы». Верена из Бразилии отметила, что ей интересно посмотреть на тело, которое «похоже на мумию».

Матиас из Германии рассказал, что пошел в мавзолей по желанию брата и из-за бесплатного входа. По его словам, он провел в очереди 50 минут.