Болельщики ЧМ часами стоят в очередях к мавзолею 

BFM сообщает, что одной из самых популярных среди гостей ЧМ-2018 достопримечательностью оказался мавзолей Ленина.
По данным портала, к мавзолею выстроились «огромные очереди» из иностранцев. Фредрик из Дании пояснил, что хочет увидеть «создателя всей коммунистической системы». Верена из Бразилии отметила, что ей интересно посмотреть на тело, которое «похоже на мумию».
Матиас из Германии рассказал, что пошел в мавзолей по желанию брата и из-за бесплатного входа. По его словам, он провел в очереди 50 минут.
Тело Ленина находится в мавзолее на Красной площади с 1924 года. В апреле прошлого года депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Ленина, но в итоге отозвали свои подписи под документом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Ленина рано или поздно захоронят, но произойдет это «не сегодня и не завтра». По ее мнению, этот вопрос можно вынести на референдум.
Призывал захоронить Ленина и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он напоминал, над сохранением останков работает «целый научно-исследовательский институт». Также, по мнению Кадырова, «неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».