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Губерниев обругал Марадону
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Диего, ну ты и позорник: Губерниев обругал Марадону 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Reuters
«Диего, ну ты и позорник! Яков Фак (биатлонист. — прим. ред.) тебя дери!», — написал Губерниев в своем Instagram.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев в грубой форме раскритиковал поведение аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны, показывавшего непристойные жесты во время матча между Аргентиной и Нигерией.
«Диего, ну ты и позорник! Яков Фак (биатлонист. — прим. ред.) тебя дери!», — написал Губерниев в своем Instagram — аккаунте.
Комментатор считает, что Нигерия заслужила победу, команду Аргентины он назвал «дном», а капитана аргентинской сборной Лионеля Месси — «слабаком».
Сборная Аргентина обыграла Нигерию (2:1) в рамках матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.
Во время победного гола своих аргентинцев на 86-й минуте Диего Марадона показал два средних пальца. Кому этот жест был адресован, не известно.
Кроме того, камеры зафиксировали, что легендарный футболист в какой-то момент заснул во время матча. Сразу после игры у Марадоны подскочило давление, его забрала скорая. Сейчас состояние футболиста удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает.
После победы над Нигерией подопечные Лионеля Мессии вышли в 1/8 финала ЧМ, они встретятся с командой Франции.
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