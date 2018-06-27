Зур-белиш и бычьи хвосты: чем кормят болельщиков на ЧМ

Бычьи хвосты против борща. Чем кормят иностранных болельщиков в России

НСН выяснила у рестораторов, какие они блюда готовят для фанатов, и есть ли в Мексике аналог русского борща.

Не футболом единым жив болельщик. Он жив борщом, блинами, копченой корюшкой и курником. Чем встречают и потчуют иностранных болельщиков, которые приехали в России не только поддержать своих, но и открыть для себя новые вкусы?

Во всех 11 городах ЧМ-2018 проходит гастрономический фестиваль стритфуда Welcome Foodball Cup с местными деликатесами в рамках проекта «Гастрономическая карта России».

Немногие фанаты, конечно, могут пойти в рестораны высокой кухни, они предпочитают многочисленные фудкорты, где за умеренную сумму можно попробовать всего понемногу и не остаться при этом при пустом бумажнике.

Чтобы определить, что отведать в том или ином городе сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос туристов в социальных сетях и выяснил, в каких городах, принимающих чемпионат мира по футболу, самый вкусный стрит-фуд.

Итак, в Москве иностранным болельщикам рекомендуют отведать калачей с различными начинкам. В городе на Волге — Самаре — к пиву идут раки и вяленая рыбка. В Ростове нужно попробовать многослойный пирог курник, в Казани — национальную выпечку — татарский пирог зур-бэлиш. А вот с Санкт-Петербурге можно полакомиться тематическим десертом — шоколадом и пирожными в виде футбольных мячей.

Футбольный бог вспомнил о Месси. Аргентина вышла в плей-офф Чемпионата мира

Что готовят российские повара для иностранцев? Об этом НСН расспросила знаменитого ресторатора, телеведущего Константина Ивлева

«Для футбола разработали спецсеты, потому что компании большие. Например, в рыбные сеты с морепродуктами входит наши специалитеты. Это магаданские креветки, кальмары, устрицы, морские гребешки, небольшое количество копченой рыбы. В мясные сеты входят колбаски, куриные галантины… Это пользуются большим спросом. Но люди сейчас меньше едят, а больше пьют. Но и не только алкогольные напитки, а морсы и компоты, потому что им жарко», — приоткрыл завесу кухни ресторатор.

Как правило, иностранцы не могут понять вкуса холодца, потому что для них застывший бульон с кусочками мяса весьма странное блюдо. Они не понимают вкуса винегрета и считают наш любимый «Оливье» с майонезом слишком тяжелым. А русский борщ вызывает, пожалуй, самые острые дискуссии. Кто-то становится его фанатом и по возвращении домой требует супругу раздобыть в далеком Вьетнаме свеклу и квашеную капусту и приготовить кастрюлю-другую, а кто-то больше никогда это блюдо не пробует.

Но все тот же ресторатор Ивлев говорит, что даже в Мексике есть аналог нашему борщу.

«Как они стебутся над нашими блюдами, так и мы — над тамошними. У них, например, в Аргентине и Мексике распространены бычьи хвосты, они готовят тяжелые мясные наваристые супы. Так же кладут в них овощи, просто овощи у них другие. Их кукуруза, артишоки, аспарагусы … это как у нас картошка-капуста-морковка», — рассказал НСН Ивлев.

Футбольный бог вспомнил о Месси. Аргентина вышла в плей-офф Чемпионата мира Кстати, пробуют ли национальную русскую кухню игроки и тренеры сборных непонятно. Единственные, кто точно не будет — команда Англии. Они и продукты свои привезли, и повара. Но там вопрос не кулинарный, там отравление Скрипалей и политика.

А вот ко дню рождения Лионелля Месси (24 июня ему исполнился 31 год) фанаты преподнесли звезде аргентинского и мирового футбола — большой торт. Это торт-копия самой звезды, шедевр кондитерского искусства делали 6 дней, на него ушло 60 килограммов шоколада, чуть не дотянули до реального веса футболиста — 67 кило.