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Месси рассказал об амулете
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Месси носит талисман под гетрой 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Marcelo Endelli/Getty Images
«Чемпионат» всё выяснил.
После победы над Нигерией Месси ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. А вот мимо журналистов в микст-зоне он прошёл быстрым шагом, не обращая внимания на вопросы… пока не заметил одного. С ним Месси поболтал пару минут. А потом показал ему, что носит под гетрой. Журналист в первую минуту не мог поверить своим глазам, а потом, когда Месси ушёл, поблагодарил бога. Что происходит?
Журналиста зовут Рама Панторотто, он из канала Telefe. После первой игры с Исландией он сделал Месси подарок. Тонкая красная лента, которая защищает от сглаза и зависти. И вот, он снова увидел Лео после игры с Нигерий.
— Тот талисман, что я дал тебе, ты помнишь?
— Конечно, я его до сих пор ношу.
— Что-что?
— Смотри.
— Что, правда? Ты его носишь?
— Да.
— Ты носишь его на ноге?
— Да (улыбается).
— Только не надевай на правую ногу! Нужно носить на левой. Это важно!
Потом Месси уходит, Рама обращается в камеру к маме.
«Мама, дорогая моя! Ты видела? Он надел твой амулет себе на ногу!».
Мама Рамы — астролог и специалист по картам таро. Она консультирует под псевдонимом Космическая Мария. Сейчас в Аргентине она мгновенно превратилась в знаменитость. Правда, скептические комментаторы отметили, что гол Месси забил как раз правой ногой. Пока неизвестно, наденет ли Месси ленту на матч с Францией. Но, учитывая, что он носил её две игры, этого исключать нельзя. Ради победы он, кажется, готов на всё.
Напомним, после того, как хет-трик Лео вывел Аргентину на Чемпионат мира в России, он пообещал в случае победы на турнире пройти пешком 50 км. Именно столько отделяет старый дом его семьи в Арройо Секо (провинция Санта Фе, Аргентина) от главной местной церкви святого Николая.
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