Месси рассказал об амулете

Месси носит талисман под гетрой

«Чемпионат» всё выяснил.

Mi querida mamma @mariakosmica le mandó de regalo a @leomessi una cinta roja (contra la lechuza) y el maestro se la ató en su tobillo izquierdo. Lloro, no puede ser tan crack! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #messi #leomessi #worldcup #copadelmundo #russia #rusia pic.twitter.com/zWBMsQ6xpU— Rama Pantorotto (@ramapantorotto) 27 июня 2018 г. После победы над Нигерией Месси ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. А вот мимо журналистов в микст-зоне он прошёл быстрым шагом, не обращая внимания на вопросы… пока не заметил одного. С ним Месси поболтал пару минут. А потом показал ему, что носит под гетрой. Журналист в первую минуту не мог поверить своим глазам, а потом, когда Месси ушёл, поблагодарил бога. Что происходит?

Журналиста зовут Рама Панторотто, он из канала Telefe. После первой игры с Исландией он сделал Месси подарок. Тонкая красная лента, которая защищает от сглаза и зависти. И вот, он снова увидел Лео после игры с Нигерий.

— Тот талисман, что я дал тебе, ты помнишь?

— Конечно, я его до сих пор ношу.

— Что-что?

— Смотри.

— Что, правда? Ты его носишь?

— Да.

— Ты носишь его на ноге?

— Да (улыбается).

— Только не надевай на правую ногу! Нужно носить на левой. Это важно!

Потом Месси уходит, Рама обращается в камеру к маме.

«Мама, дорогая моя! Ты видела? Он надел твой амулет себе на ногу!».

Мама Рамы — астролог и специалист по картам таро. Она консультирует под псевдонимом Космическая Мария. Сейчас в Аргентине она мгновенно превратилась в знаменитость. Правда, скептические комментаторы отметили, что гол Месси забил как раз правой ногой. Пока неизвестно, наденет ли Месси ленту на матч с Францией. Но, учитывая, что он носил её две игры, этого исключать нельзя. Ради победы он, кажется, готов на всё.

Напомним, после того, как хет-трик Лео вывел Аргентину на Чемпионат мира в России, он пообещал в случае победы на турнире пройти пешком 50 км. Именно столько отделяет старый дом его семьи в Арройо Секо (провинция Санта Фе, Аргентина) от главной местной церкви святого Николая.