Ещё
Мексиканских туристов «развели» на 260 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мексиканских туристов «кинули» с жильем в России на 260 тысяч рублей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало расследование в отношении гостиницы «Сенатор», которая отказалась заселять болельщиков из Мексики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
«В связи с появлением в СМИ информации об отказе гостиницы «Сенатор» в заселении граждан из Мексики в забронированных ранее номерах, Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области возбуждено административное дело и проводится административное расследование по изложенным в информации фактам», — говорится в сообщении.
По данным портала 66.RU, мексиканцы забронировали номера еще в феврале и заплатили за две ночи (c 26 по 28 июня) 260 тысяч рублей. Однако, когда они приехали в гостиницу, половине из них отказали в проживании, а еще пятерых заселили в одном номере вместо двух.
«Все счета от отеля нами оплачены. Они не имеют права не предоставить номера. Либо должны вернуть деньги, либо предоставить номера», — прокомментировала ситуацию руководитель турагетства Ruski Tours.
Ранее в июне сотрудник московской гостиницы отказал гостям из Мексики в проживании из-за подскочивших цен. Иностранцы забронировали отель в 2017 году, однако в начале июня 2018 года менеджер Павел отправил им неграмотное письмо на английском с информацией о том, что цены на номер уже в пять раз выше, чем были на момент брони.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена неожиданная причина поражения Германии на ЧМ18
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок426
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином78
Названы самые щедрые болельщики ЧМ
Россияне сделали прогноз на матч Россия — Испания10
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение