Ещё
Онопко высказался о выступлениях России на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Онопко поделился впечатлениями от игры сборной России на ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
«Уже сейчас можно сказать, что команда играет на очень хорошем уровне. Первые две игры меня впечатлили. Я рад за Черчесова, за весь тренерский штаб, за нашу страну», — приводит слова Онопко официальный сайт ЦСКА.
Специалист отметил, что в поражении от Уругвая сказалось изменение стартового состава.
«В основе не было Головина, Фернандеса, Жиркова. На мой взгляд, Головин сейчас один из ведущих футболистов России и один из самых одарённых в Европе. 0:3 — неприятный счёт, но расстраиваться рано», — подчеркнул Онопко.
Он добавил, что игра с Испанией в 1/8 финала будет очень тяжёлой и интересной.
«Соперник играет в наступательный футбол, атакует большими силами, и у нас обязательно будут моменты. Сделаю прогноз, что мы забьём», — заявил Онопко.
Ранее бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб заявил, что болеет за сборную России на ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
Египетский комментатор скончался во время работы на матче ЧМ-2018 Марадона показал неприличный жест после второго гола сборной Аргентины в матче с Нигерией на ЧМ-2018 по футболу МИД Польши доволен уровнем проведения ЧМ-2018 по футболу в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Египет обвинил Чечню в поражении сборной93
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Названа причина госпитализации Марадоны18
Британцы опозорили Смольникова44
Иностранные фанаты в советской Москве3
Видео
01:10
Болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:57
Египет обвинил Чечню в поражении сборной
ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018 Прочее
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение