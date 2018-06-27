Иностранные болельщики похвалили российские поезда

Прибывшие в Екатеринбург иностранные болельщики отметили удобство российских поездов

Мексиканские и шведские футбольные фанаты, которые прибыли в Екатеринбург на поезде болельщиков на матч группового этапа чемпионата мира между сборными Мексики и Швеции, считают российские поезда удобными для путешествий. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС порядка 20 болельщиков обеих команд.

"Мы решили поехать на матч поездом, потому что это довольно весело, интересный опыт. Я впечатлен путешествием на поезде, все очень здорово, а кроме того, большим сюрпризом стало то, что поезд приходит на каждую из станций минута в минуту. Я не могу сказать того же о шведских поездах", — рассказал журналистам болельщик сборной Швеции Джейкоб Нареди.

Путешествие на поезде стало особенным опытом и для мексиканских футбольных фанатов. "В Мексике поездов нет, поэтому для нас это совершенно новый опыт. Мы ехали порядка 26 часов, все достаточно комфортно", — отметила в беседе с ТАСС болельщица сборной Мексики Аврора Парельс.

Болельщики отмечают, что плюсом такого путешествия также является бесплатный проезд в поезде между городами. "Это необычный опыт для меня, ведь в Мексике я путешествую только на автомобиле или самолетом. Мне очень понравилось ехать на поезде, я смог посмотреть Россию. Что касается удобства — все на высшем уровне, от спального места до туалета", — подчеркнул мексиканец Улисес Эрнандо Родригес.

Некоторые болельщики успели даже потанцевать в купе. "Мы выбрали поезд, потому что это бесплатно, но, как оказалось, еще и очень удобно. Мы взяли с собой колонки, включили их, пели и танцевали в купе", — рассказал ТАСС болельщик сборной Мексики Даниэль Хасу, который приехал на матч в Екатеринбург с тремя друзьями.

После двух туров сборная Мексики лидирует в группе F (6 очков), за ней располагаются команды Германии (3), Швеции (3) и Южной Кореи (0). 27 июня сборная Мексики проведет матч третьего тура группового этапа с командой Швеции на стадионе "Екатеринбург-Арена".