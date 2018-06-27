«Марадона — позорник!»: Губерниев обрушился на аргентинца

По мнению телекомментатора, Марадона опозорился тем, что показал средние пальцы после победного гола сборной Аргентины в ворота Нигерии, что попало в трансляцию матча чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Яков Фак (хорватский биатлонист. — Прим. ред.) тебя дери», — пожелал Губерниев новому председателю правления брестского «Динамо».

Пребывание команды Аргентины на «дне» Губерниев объяснил тем, что победу во вчерашнем матче больше заслужили африканцы, у которых «отняли» пенальти и плей-офф.

Почему Губерниев считает Лионеля Месси, забившего первый аргентинский гол, слабаком, он не объяснил.

Между тем через два часа после этой публикации комментатор взял одно из своих обвинений назад. Узнав о госпитализации Марадоны, Губерниев дважды пожелал ему здоровья.

Прошедшей ночью стало известно, что Диего Марадона почувствовал недомогание на матче чемпионата мира по футболу 2018 года Нигерия — Аргентина. СМИ сообщали, что врачи заподозрили у легендарного аргентинца сердечный приступ, передозировку наркотиками и скачок артериального давления, однако сам Марадона написал в Facebook, что у него всего лишь заболела шея.

Накануне Аргентина со счетом 2:1 победила Нигерию и сумела выйти в 1/8 финала мундиаля после ничьей и крупного поражения в стартовых играх.