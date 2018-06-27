Ещё
«Марадона — позорник!»: Губерниев обрушился на аргентинца
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Марадона — позорник!»: Губерниев обрушился на аргентинца 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Аргентина — «дно», Лионель Месси — «слабак», а Диего Марадона — «позорник», заявил на своей странице в соцсети Instagram Дмитрий Губерниев.
По мнению телекомментатора, Марадона опозорился тем, что показал средние пальцы после победного гола сборной Аргентины в ворота Нигерии, что попало в трансляцию матча чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Яков Фак (хорватский биатлонист. — Прим. ред.) тебя дери», — пожелал Губерниев новому председателю правления брестского «Динамо».
Пребывание команды Аргентины на «дне» Губерниев объяснил тем, что победу во вчерашнем матче больше заслужили африканцы, у которых «отняли» пенальти и плей-офф.
Почему Губерниев считает Лионеля Месси, забившего первый аргентинский гол, слабаком, он не объяснил.
Между тем через два часа после этой публикации комментатор взял одно из своих обвинений назад. Узнав о госпитализации Марадоны, Губерниев дважды пожелал ему здоровья.
Прошедшей ночью стало известно, что Диего Марадона почувствовал недомогание на матче чемпионата мира по футболу 2018 года Нигерия — Аргентина. СМИ сообщали, что врачи заподозрили у легендарного аргентинца сердечный приступ, передозировку наркотиками и скачок артериального давления, однако сам Марадона написал в Facebook, что у него всего лишь заболела шея.
Накануне Аргентина со счетом 2:1 победила Нигерию и сумела выйти в 1/8 финала мундиаля после ничьей и крупного поражения в стартовых играх.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проститутки Екатеринбурга похвалили иностранцев103
Египет обвинил Чечню в поражении сборной96
Иностранные фанаты в советской Москве7
Как заработать на следующих матчах ЧМ1
Жена удаленного с поля Смольникова сделала заявление43
Видео
01:10
Болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
00:37
Как заработать на следующих матчах ЧМ
ЧМ по футболу 2018
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:57
Египет обвинил Чечню в поражении сборной
ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018 Прочее
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение