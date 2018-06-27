Как заработать на следующих матчах ЧМ

Корея, Германия или Англия — на ком проще заработать

Букмекерская компания «Лига Ставок» рассказала, как можно стать богаче, поставив деньги на итоги матчей чемпионата мира по футболу 2018 года — Южной Кореи с Германией и Англии с Бельгией.

Южная Корея — Германия

Группа F оказалась одной из самых интересных на мундиале. Несмотря на присутствие в ней действующих чемпионов мира — немцев, до сих пор ни одна команда не гарантировала себе ни выход в плей-офф, ни вылет с турнира. Выйти в 1/8 финала могут даже корейцы, дважды проигравшие на старте. Однако сделать это они сумеют лишь со второго места, что практически гарантирует встречу с Бразилией.

Тем не менее очевидно, что они предпочтут игру с пентакампеонами поездке домой. К тому же и в проигранных встречах азиаты показали себя добротной командой. Ее главная звезда, нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, хоть и на голову превосходит партнеров индивидуально, однако они достаточно хороши и дисциплинированы, чтобы грамотно подыгрывать ему и проводить опасные контратаки, в течение большей части матча обороняясь.

Впрочем, главной проблемой корейцев в игре с немцами станет не уровень футболистов, а сами немецкие футболисты, которые, по мнению большинства экспертов, едва ли вновь позволят себе быть столь беспечными, как в матчах с мексиканцами и шведами.

При этом, конечно, немецкие игровые проблемы не были решены полностью за несколько дней и вполне могут сулить им трудности и в игре с корейцами, которые, впрочем, еще должны этим воспользоваться, чему может помешать тот самый уровень игроков.

Кроме того, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев проделал и работу над ошибками, например, сменил стартового левого защитника, что позволило команде заиграть шире и, как следствие, эффективнее. Другие ошибки у немцев еще есть время исправить к игре с Южной Кореей.

В свою очередь, корейцы показывают примерно тот же футбол, что принес победу над Германией мексиканцам в матче первого тура группового этапа. Азиаты тоже предпочитают контратаки и прессинг, однако удачной реализации плана вновь способен помешать недостаток мастерства игроков.

Таким образом, с наибольшей уверенностью можно говорить о победе немецкой команды над корейской, а все вышеупомянутое делает удачной ставку на то, что Германия будет владеть мячом более 65,5% времени, ведь корейцы предпочитают играть без него, а немцы владели им в предыдущих играх в среднем 71,5% времени. В связи с этим «Тотал Германии больше 65,5%» заходит за 1.86, что вполне неплохо для подобного матча ( Сделать ставку ).

За 1.97 идет «Тотал Германии больше 7,5 ударов в створ», ведь в играх с Мексикой и Швецией действующие чемпионы мира нанесли 17 таковых ( Сделать ставку ). Кроме того, интересно смотрятся «Германия забьет в каждом тайме» за 1.75 и «Гол в первые 15 минут» за 2.50, однако последнее еще и несколько рискованно, что, впрочем, многим и нравится в ставках ( Сделать ставку ).

Наконец, у «Лиги Ставок» есть другие интересные предложения, например, осторожные 1.60 — «Победа Германии в первом тайме и матче», 1.80 — «Тотал больше 3 мячей» и «индивидуальный тотал Германии больше 2,5 мячей», за 1.95 — «победа Германии с форой (-2)», а за недурные 2.98 — «Индивидуальный тотал Германии больше 3,5 мячей» ( Сделать ставку ).

Англия — Бельгия

Тем временем на матч Англия — Бельгия лучше ставить неспешно: играют хоть и фавориты группы за право выйти из нее с первого места, однако кроется за этим игра немотивированных соперников за возможность сразиться в 1/8 финала с одной из команд группы Н, представлены в которой довольно слабые сборные — Японии, Сенегала, Колумбии и Польши.

Скорее всего, тренеры и англичан, и бельгийцев выпустят на поле не сильнейшие составы, дав лидерам набраться сил перед плей-офф, в связи с чем ставить на что-либо перед матчем будет не слишком выгодно. Впрочем, можно резонно предположить, что едва ли фавориты всего мундиаля захотят терять игроков из-за травм и дисквалификаций уже перед первым раундом плей-офф, так что ставка на «низ» на фолы и карточки может и зайти.

Неплохо смотрится и ставка на «Обе забьют» за 1.85, ведь так обычно и происходит в матчах, которые мало что решают ( Сделать ставку ). Кроме того, и Англия, и Бельгия активно делали это в первых матчах, на двоих забив 16 раз. Также обе команды не лишены и оборонительных проблем.

Наконец, хорош, но не очень-то надежен коэффициент на «тотал больше 2,5 мячей» — 2.15 ( Сделать ставку ).

Южная Корея сыграет с Германией 27 июня в 17:00 по московскому времени, а Англия с Бельгией — 28-го в 21:00 по Москве.