Дудь разрешил заниматься сексом с иностранцами

Дудь «разрешил» россиянкам секс с иностранцами

Сегодня утром журналист опубликовал в своем блоге на сайте Sports.ru , главным редактором которого является, колонку, в которой осудил мужчин, которые, в свою очередь, осуждают россиянок за то, что они «тусят» с иностранцами.

«Пацаны, я хочу сказать вам несколько вещей», — сообщил он.

По словам Дудя, первой «вещью» является то, что девушки имеют право заниматься сексом с кем захотят. Второй — то, что иностранные мужчины «гораздо привлекательнее» русских: они в хорошей форме, общительны, хорошо пахнут и лучше одеваются.

В третьем пункте своей «проповеди» журналист призвал не винить девушек в том, что 100-115 миллионов россиян не имеет загранпаспортов и воспринимают иностранцев как инопланетян.

Далее Дудь отметил сексизм, который широко распространен среди русских мужчин, а также то, что молодые люди из регионов, чувствуя свою неустроенность, винят девушек в корыстолюбии, тогда как «миллионам» из них, уверен журналист, достаточно «целеустремленности, уважения, чувства юмора и чтоб не сильно свисало с боков».