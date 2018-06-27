Ещё
Дудь разрешил заниматься сексом с иностранцами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дудь «разрешил» россиянкам секс с иностранцами 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Twitter
Сегодня утром журналист опубликовал в своем блоге на сайте Sports.ru, главным редактором которого является, колонку, в которой осудил мужчин, которые, в свою очередь, осуждают россиянок за то, что они «тусят» с иностранцами.
«Пацаны, я хочу сказать вам несколько вещей», — сообщил он.
По словам Дудя, первой «вещью» является то, что девушки имеют право заниматься сексом с кем захотят. Второй — то, что иностранные мужчины «гораздо привлекательнее» русских: они в хорошей форме, общительны, хорошо пахнут и лучше одеваются.
В третьем пункте своей «проповеди» журналист призвал не винить девушек в том, что 100-115 миллионов россиян не имеет загранпаспортов и воспринимают иностранцев как инопланетян.
Далее Дудь отметил сексизм, который широко распространен среди русских мужчин, а также то, что молодые люди из регионов, чувствуя свою неустроенность, винят девушек в корыстолюбии, тогда как «миллионам» из них, уверен журналист, достаточно «целеустремленности, уважения, чувства юмора и чтоб не сильно свисало с боков».
«Поэтому, пацаны! Прошу вас, не кричите вслед прекрасной летней любви "Позор!" и не позорьтесь сами», — подытожил он.
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином29
Родченков пытался убить себя во время ЧМ216
Проститутки Екатеринбурга похвалили иностранцев181
Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся4
Над Германией нависла угроза из-за матча в Казани1
Видео
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
00:37
Как заработать на следующих матчах ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:44
Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся
ЧМ по футболу 2018
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:57
Египет обвинил Чечню в поражении сборной
ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018 Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение