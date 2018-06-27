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В Марадоне постоянно борются бог и дьявол
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Игонин: в Марадоне постоянно борются бог и дьявол 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник сборной России Алексей Игонин поделился мнением о легендарном аргентинском нападающем Диего Марадоне, который показал неприличный жест после победного гола сборной его страны в ворота национальной команды Нигерии.
«Когда на чемпионате мира в 1986 году Марадона забил мяч рукой, я был уверен, что это рука бога. И сейчас в это верю. Но в человеке постоянно борются бог и дьявол. И, к сожалению, дьявол сейчас руководит великим игроком», — приводит слова Игонина «Спорт-Экспресс».
Ранее бывший футболист сборной Англии Гари Линекер заявил, что Марадона рискует превратиться в посмешище.
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