Кадыров отреагировал на ситуацию вокруг египтян

Кадыров подчеркнул, что Чечня «достойно приняла» сборную Египта по футболу. По его словам, никаких замечаний от египетской стороны не поступало, все «выражают слова благодарности» и «восхищаются».

«Были там разговоры типа, что Мохамед Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича <…>. Это все сплетни наших врагов», — заявил Кадыров.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта из-за «того, что произошло в Чечне». Сообщалось, что он «не хочет заниматься темами, выходящими за пределы футбола, или быть использованным для политического имиджа кого-либо».

Египетские чиновники эту информацию опровергали.

Кадыров публиковал фото с Салахом, устроил торжественный ужин в честь сборной Египта и наградил футболиста званием почетного гражданина Чечни.