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Кадыров отреагировал на ситуацию вокруг египтян
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Кадыров отреагировал на ситуацию вокруг египтян 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «сплетнями врагов» информацию о недовольстве Мохамеда Салаха пребыванием в регионе. Об этом сообщает ТАСС.
Кадыров подчеркнул, что Чечня «достойно приняла» сборную Египта по футболу. По его словам, никаких замечаний от египетской стороны не поступало, все «выражают слова благодарности» и «восхищаются».
«Были там разговоры типа, что Мохамед Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича <…>. Это все сплетни наших врагов», — заявил Кадыров.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта из-за «того, что произошло в Чечне». Сообщалось, что он «не хочет заниматься темами, выходящими за пределы футбола, или быть использованным для политического имиджа кого-либо».
Египетские чиновники эту информацию опровергали.
Кадыров публиковал фото с Салахом, устроил торжественный ужин в честь сборной Египта и наградил футболиста званием почетного гражданина Чечни.
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