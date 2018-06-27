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Египетский комментатор скончался во время работы на матче ЧМ-2018

Игонин: в Марадоне постоянно борются бог и дьявол

Марадона показал неприличный жест после второго гола сборной Аргентины в матче с Нигерией на ЧМ-2018 по футболу