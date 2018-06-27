Президент России Владимир Путин сообщил, что собирается посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.
«Я, конечно, буду смотреть, буду болеть. Приду на стадион или нет, пока ещё не знаю», — цитирует Путина РИА Новости.
Матч Россия — Испания состоится 1 июля и пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 17:00 мск.
Ранее защитник сборной России по футболу Владимир Гранат рассказал, за счёт чего команда может обыграть Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.