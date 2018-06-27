Ещё
Сборная Колумбии ощущает давление на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пекерман: сборная Колумбии ощущает давление перед игрой чемпионата мира с сенегальцами 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Футболисты сборной Колумбии ощущают давление перед заключительной игрой группового этапа чемпионата мира с командой Сенегала. Об этом журналистам заявил главный тренер колумбийской сборной Хосе Пекерман.
Матч между командами Колумбии и Сенегала пройдет на "Самара-Арене" 28 июня. Начало игры — 17:00 мск.
"Нас ждет очень важная игра за последнее время, потому что она определяет будущее команды на турнире, поэтому матч будет судьбоносным. Наша группа является очень ровной, в ней нет фаворитов, все должны бороться за результат, который позволит выйти в плей-офф. Мы должны найти слабые места сенегальцев, это будет сложная игра, потому что есть много давления на нас, но у нас очень сильный дух. Сенегал — очень сильная команда, игроки хороши как физически, так и технически, они играют как европейцы", — заявил Пекерман.
"Я доволен тем, что команда делает на поле. Наша профессия очень сложна, потому что отношение к нам меняется в зависимости от того, выигрываем мы или проигрываем", — добавил он.
По официальным данным, сборную Колумбии на стадионе "Самара-Арена" поддержат более 20 тысяч болельщиков. "Здесь очень много наших фанатов, и нам больно, когда мы не можем ответить им результатом. Поэтому завтра мы постараемся сделать все для победы, мы настроены оптимистично", — заявил тренер.
После двух туров сборная Колумбии набрала три очка, в активе сенегальцев четыре балла. Обе команды претендуют на выход в плей-офф чемпионата мира. В параллельном матче группы H сыграют японские (4 очка) и польские футболисты (0).
ТАСС: последние новости
Египетский комментатор скончался после матча ЧМ по футболу Саудовская Аравия - Египет Дворкович: стыдно за футбол, показанный сборными Франции и Дании в матче ЧМ Черчесов: игра с уругвайцами стала для футболистов сборной пощечиной, это иногда полезно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином54
Проститутки Екатеринбурга похвалили иностранцев189
Жена удаленного с поля Смольникова сделала заявление47
Родченков пытался убить себя во время ЧМ237
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Видео
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:19
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
00:37
Как заработать на следующих матчах ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:44
Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся
ЧМ по футболу 2018
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:57
Египет обвинил Чечню в поражении сборной
ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение