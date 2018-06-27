Ещё
«Фантастика»: Трамп похвалил Россию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трамп: Россия проделывает фантастическую работу в рамках ЧМ по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп высоко оценил уровень организации чемпионата мира по футболу в России.
«Я думаю, что (Россия) проделывает сейчас фантастическую работу в рамках чемпионата мира… Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за турнира. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ», — заявил Трапм во время выступления перед журналистами в Белом доме.
Американский лидер произнёс свою речь перед встречей с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.
Ранее главный спортивный корреспондент британской газеты The Sun назвал «потрясающим турниром» чемпионат мира по футболу в России.
RT на русском: последние новости
Германия уступила Южной Корее и сложила полномочия чемпиона мира Египетский комментатор скончался во время работы на матче ЧМ-2018 Марадона показал неприличный жест после второго гола сборной Аргентины в матче с Нигерией на ЧМ-2018 по футболу
Комментарии11  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это катастрофа!»: Немцы с позором едут домой16
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином74
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира228
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Губерниев позлорадствовал над вылетом Германии49
Видео
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:19
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение