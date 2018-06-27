«Фантастика»: Трамп похвалил Россию

Трамп: Россия проделывает фантастическую работу в рамках ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп высоко оценил уровень организации чемпионата мира по футболу в России.

«Я думаю, что (Россия) проделывает сейчас фантастическую работу в рамках чемпионата мира… Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за турнира. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ», — заявил Трапм во время выступления перед журналистами в Белом доме.

Американский лидер произнёс свою речь перед встречей с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

Ранее главный спортивный корреспондент британской газеты The Sun назвал «потрясающим турниром» чемпионат мира по футболу в России.