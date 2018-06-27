Россияне сделали прогноз на матч Россия — Испания

Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, предсказали исход матча Россия — Испания.

Более половины респондентов (59%) считают, что матч выиграет Испания.

33% опрошенных верят в победу России. Еще 8% предсказали ничью.

Всего в опросе приняли участие 7631 человек.

Ранее сборная РФ проиграла команде Уругвая со счетом 0:3, потерпев первое поражение на чемпионате. Уругвай стал первым в группе A, а россияне — вторыми. Со сборной Испании команда РФ встретится 1 июля на стадионе «Лужники».