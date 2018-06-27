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Россияне сделали прогноз на матч Россия — Испания
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Россияне сделали прогноз на матч Россия — Испания 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, предсказали исход матча Россия — Испания.
Более половины респондентов (59%) считают, что матч выиграет Испания.
33% опрошенных верят в победу России. Еще 8% предсказали ничью.
Всего в опросе приняли участие 7631 человек.
Ранее сборная РФ проиграла команде Уругвая со счетом 0:3, потерпев первое поражение на чемпионате. Уругвай стал первым в группе A, а россияне — вторыми. Со сборной Испании команда РФ встретится 1 июля на стадионе «Лужники».
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