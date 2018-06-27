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Как купить билеты на плей-офф ЧМ-2018
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Как купить билеты на плей-офф ЧМ-2018 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
«Коммерсант» рассказал, как можно приобрести билеты на матчи плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года.
Так, право прохода на стадионы можно купить на официальном сайте Международной федерации футбола. По словам «знакомого с ситуацией» собеседника издания, на сайте ФИФА каждый день появляются билеты, которые были специально зарезервированы для продажи перед играми, чтобы фанаты сборных, преодолевших групповой этап, могли их купить.
Также приобрести билеты можно в билетном центре ФИФА за день до матча. По словам того же собеседника, в центрах они хоть и продаются без наценки, однако покупка через сайт надежнее.
Кроме того, купить билеты можно на сайтах-посредниках, где их продают фанаты, которые не могут или не хотят побывать на стадионе. Однако там они стоят в несколько раз дороже — 200-480 тысяч рублей при «официальной» цене в 7–66 тысяч.
Наконец, можно попытать счастье в соцсетях, где билеты, часто при этом по номиналу, продают купившие их фанаты, которые также не намерены пользоваться ими.
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