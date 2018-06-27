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ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
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ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира 

Рамблер 1 час назад
Сборная Германии потерпела поражение в третьем матче группового этапа ЧМ по футболу и вылетела с турнира, заняв последнее место в группе.
Соперниками действующих чемпионов мира были футболисты Южной Кореи. Они обыграли немцев со счетом 2:0 благодаря голам Ким Ён Гвона (93-я минута) и Сон Хын Мина (96-я).
Обе команды набрали по три очка и покинули чемпионат мира. В параллельном матче сборная Мексики проиграла Швеции со счетом 0:3.
Таким образом, Германия не смогла преодолеть групповую стадию впервые с 1950 г., когда не принимала участия в ЧМ.
Напомним, сборная Германии выиграла предыдущий чемпионат мира.
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