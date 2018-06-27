ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира

Сборная Германии потерпела поражение в третьем матче группового этапа ЧМ по футболу и вылетела с турнира, заняв последнее место в группе.

Соперниками действующих чемпионов мира были футболисты Южной Кореи. Они обыграли немцев со счетом 2:0 благодаря голам Ким Ён Гвона (93-я минута) и Сон Хын Мина (96-я).

Обе команды набрали по три очка и покинули чемпионат мира. В параллельном матче сборная Мексики проиграла Швеции со счетом 0:3.

Таким образом, Германия не смогла преодолеть групповую стадию впервые с 1950 г., когда не принимала участия в ЧМ.

Напомним, сборная Германии выиграла предыдущий чемпионат мира.