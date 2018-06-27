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Шредер приехал на футбол с невестой
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Шредер приехал на футбол в Россию с невестой 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал с невестой, кореянкой Ким Со Ен, на матч между сборными Южной Кореи и Германии, проходящий в Казани.
До матча Шредер со спутницей погуляли по городу и встретились с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«В прогнозах об исходах сегодняшнего матча он очень деликатно, по-джентльменски сказал, что, несмотря на любовь к своей спутнице, все-таки надеется, что Германия выиграет, и счет будет 2:0», — рассказали о Шредере в пресс-службе.
Отметим, Шредер развелся со своей прежней женой в ноябре 2017 года. Он собирается жениться в пятый раз на 48-летней гражданке Южной Кореи, свадьба запланирована на осень 2018 года. Бывший муж кореянки подал на Шредера в суд, обвинив в разрушении брака.
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