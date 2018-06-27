Шредер приехал на футбол с невестой

Шредер приехал на футбол в Россию с невестой

Герхард Шредер прибыл в Казань на матч между сборными Германии и Южной Кореи https://t.co/EEirg3OTQE pic.twitter.com/YH54qaZdyX— МК-Поволжье (@MK_volga) 27 июня 2018 г. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал с невестой, кореянкой Ким Со Ен, на матч между сборными Южной Кореи и Германии, проходящий в Казани.

До матча Шредер со спутницей погуляли по городу и встретились с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым , передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«В прогнозах об исходах сегодняшнего матча он очень деликатно, по-джентльменски сказал, что, несмотря на любовь к своей спутнице, все-таки надеется, что Германия выиграет, и счет будет 2:0», — рассказали о Шредере в пресс-службе.

Отметим, Шредер развелся со своей прежней женой в ноябре 2017 года. Он собирается жениться в пятый раз на 48-летней гражданке Южной Кореи, свадьба запланирована на осень 2018 года. Бывший муж кореянки подал на Шредера в суд, обвинив в разрушении брака.