«Он весь в крови, рядом танцуют радостные»

Екатеринбуржец избил шведа на пороге одного из ресторанов столицы Урала. Об этом очевидцы произошедшего рассказали порталу E1.

По их словам, накануне вечером швед и россиянин столкнулись плечами на выходе из ресторана «Рататуй» на улице Малышева, на что «вообще никакой» екатеринбуржец отреагировал ударом в нос иностранца.

«Швед лежит на пороге кафе, он весь в крови, в то же время рядом танцуют радостные», — рассказал один из свидетелей.

По его словам, сначала пострадавшего гостя Екатеринбурга пытались «откачать» проходившие мимо люди, а затем и прибывшие на место врачи. Кроме того, он отметил, что к ресторану прибыло «очень много» полицейских.

Избиение шведа уже стало поводом для доследственной проверки управления Следственного комитета по Свердловской области. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, в том числе выяснить, кем был нападавший.

Накануне в Екатеринбурге состоялся матч между сборными Швеции и Мексики, в котором скандинавы одержали победу со счетом 3:0, обеспечив себе первое место в группе F чемпионата мира по футболу 2018 года и выход из нее.