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«Он весь в крови, рядом танцуют радостные»
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«Он весь в крови, рядом танцуют радостные» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: e1.ru
Екатеринбуржец избил шведа на пороге одного из ресторанов столицы Урала. Об этом очевидцы произошедшего рассказали порталу E1.
По их словам, накануне вечером швед и россиянин столкнулись плечами на выходе из ресторана «Рататуй» на улице Малышева, на что «вообще никакой» екатеринбуржец отреагировал ударом в нос иностранца.
«Швед лежит на пороге кафе, он весь в крови, в то же время рядом танцуют радостные», — рассказал один из свидетелей.
По его словам, сначала пострадавшего гостя Екатеринбурга пытались «откачать» проходившие мимо люди, а затем и прибывшие на место врачи. Кроме того, он отметил, что к ресторану прибыло «очень много» полицейских.
Избиение шведа уже стало поводом для доследственной проверки управления Следственного комитета по Свердловской области. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, в том числе выяснить, кем был нападавший.
Накануне в Екатеринбурге состоялся матч между сборными Швеции и Мексики, в котором скандинавы одержали победу со счетом 3:0, обеспечив себе первое место в группе F чемпионата мира по футболу 2018 года и выход из нее.
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