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Англичане придумали уловку для фанатов-безбилетников
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Англичане придумали уловку для фанатов-безбилетников 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федерация футбольных болельщиков Англии рассказала фанатам о лазейке в системе FAN ID, которая позволяет приехать в Россию без оформления визы и при этом без билета. Об этом сообщает The Guardian.
Паспорт болельщика (Fan ID) получают все фанаты, купившие билеты на матчи ЧМ-2018, чтобы посетить Россию без визы. Федерации футбольных болельщиков Англии удалось получить несколько Fan ID, используя один и тот же номер билета.
В FIFA пояснили, что правила защиты данных не позволили организации предоставить российским властям детальные личные данные фанатов, купивших билеты, «что привело к некоторой слабости в системе».
В организации фанатов выразили надежду, что лазейка побудит многих болельщиков без билетов посетить Россию.
«Вы можете отлично провести время на Кубке мира без билета. Опыт фанатов, которые побывали в России, явно расходится с ожиданиями многих людей перед турниром», — подчеркнули в организации.
Ранее стало известно о попытках мигрантов нелегально попасть из России в Финляндию с помощью FAN ID. Сообщалось, что некоторые из них покупали билеты на ЧМ с одной целью — стать просителем убежища в Европе. Билеты на матч и самолет в РФ стоят дешевле, чем услуги нелегальных перевозчиков (около шести тысяч евро с человека).
Fan ID — это пластиковая карточка с именем и фамилией обладателя, а также магнитной полосой. Паспорт болельщика (вместе с билетом) необходим для прохода на стадион. Подать заявку на получение FAN ID можно после приобретения билета на игру. Fan ID позволяет приехать в Россию без визы.
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