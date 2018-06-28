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Избитый швед испугался госпитализации
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Избитый швед испугался госпитализации 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Болельщик из Швеции, пострадавший от удара россиянина в Екатеринбурге, не захотел оставаться в больнице и покинул город. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источники в медицинских кругах.
По словам собеседника агентства, шведу зашили губу и «полечили разбитый нос». Переломов у пострадавшего не зафиксировали.
Болельщик «категорически не хотел» остаться в больнице. Как отметил источник «Ура.ру», швед подумал, что за лечение придется платить.
В местном Минздраве заверили, что врачи оказали мужчине всю необходимую помощь, он отказался от госпитализации и улетел.
Ранее СМИ сообщили, что на выходе из ресторана в Екатеринбурге нетрезвый россиянин набросился на шведа. Причиной конфликта стало столкновение плечами в дверях. Следователи начали проверку по факту случившегося.
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