Избитый швед испугался госпитализации

Болельщик из Швеции, пострадавший от удара россиянина в Екатеринбурге, не захотел оставаться в больнице и покинул город. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, шведу зашили губу и «полечили разбитый нос». Переломов у пострадавшего не зафиксировали.

Болельщик «категорически не хотел» остаться в больнице. Как отметил источник «Ура.ру», швед подумал, что за лечение придется платить.

В местном Минздраве заверили, что врачи оказали мужчине всю необходимую помощь, он отказался от госпитализации и улетел.

Ранее СМИ сообщили, что на выходе из ресторана в Екатеринбурге нетрезвый россиянин набросился на шведа. Причиной конфликта стало столкновение плечами в дверях. Следователи начали проверку по факту случившегося.