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Названа худшая сборная ЧМ-2018
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Названа худшая сборная ЧМ-2018 

Рамблер 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Сборная Панамы стала худшей командой по итогам группового этапа ЧМ-2018. Об этом сообщает Sport24.ru.
Панамцы не смогли набрать ни одного очка. Ноль очков и у Египта, но разница забитых и пропущенных мячей у Панамы оказалась хуже: два забитых гола и 11 пропущенных мячей.
Панама уступила Бельгии со счетом 0:3, Англии (1:6) и Тунису (1:2).
Всего не смогли выйти из группы 16 команд: Панама, Египет, Саудовская Аравия, Иран, Марокко, Перу, Нигерия, Коста-Рика, Южная Корея, Сербия, Австралия, Германия, Исландия, Тунис, Сенегал и Польша.
В 1/8 ЧМ прошли сборные России, Уругвая, Испании, Португалии, Франции, Дании, Хорватии, Аргентины, Бразилии, Швейцарии, Швеции, Мексики, Англии, Бельгии, Колумбии и Японии.
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