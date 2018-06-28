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Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
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Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро 

Рамблер 24 минуты назад
Болельщики сборной Бразилии по футболу обрадовались победе команды над сборной Сербии и отпраздновали это в московском метро.
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