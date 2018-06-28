Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок

Сексуальное поведение россиянок разделило русских мужчин на два лагеря.

Уже две недели в социальных сетях не утихают споры мужчин о том, можно россиянкам спать с иностранцами или нет. Многие из сторонников запрета сосредоточились в паблике Buceta Rosa во «ВКонтакте», авторы которого, позиционируя сообщество как «юмористическое», позволяют себе называть поведение россиянок «ушатом позора».

Накануне свои мнения об этом высказали два видных журналиста. Юрий Дудь в своем блоге на сайте Sports.ru осудил критиков женщин, отметив, что спать они могут с кем захотят.

Также Дудь уверен, что у иностранцев есть преимущества перед русскими мужчинами, так как они лучше одеваются и пахнут, а также общительнее. Завершил свою «секс-проповедь» журналист тем, что призвал россиян «не позориться», осуждая соотечественниц.

В свою очередь, писатель Платон Беседин написал для « Московского комсомольца » колонку, которую озаглавил «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну». По его мнению, среди русских женщин оказалось немало «продажных» и «паршивых овец».

«Так было в общем-то всегда», — уверен он.

По словам писателя, сейчас «торговля собой» в России «культивируется и восхваляется», а ему самому стыдно за россиянок, «окучивающих» иностранных гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.