Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок 

Сексуальное поведение россиянок разделило русских мужчин на два лагеря.
Уже две недели в социальных сетях не утихают споры мужчин о том, можно россиянкам спать с иностранцами или нет. Многие из сторонников запрета сосредоточились в паблике Buceta Rosa во «ВКонтакте», авторы которого, позиционируя сообщество как «юмористическое», позволяют себе называть поведение россиянок «ушатом позора».
Накануне свои мнения об этом высказали два видных журналиста. Юрий Дудь в своем блоге на сайте Sports.ru осудил критиков женщин, отметив, что спать они могут с кем захотят.
Также Дудь уверен, что у иностранцев есть преимущества перед русскими мужчинами, так как они лучше одеваются и пахнут, а также общительнее. Завершил свою «секс-проповедь» журналист тем, что призвал россиян «не позориться», осуждая соотечественниц.
В свою очередь, писатель Платон Беседин написал для «Московского комсомольца» колонку, которую озаглавил «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну». По его мнению, среди русских женщин оказалось немало «продажных» и «паршивых овец».
«Так было в общем-то всегда», — уверен он.
По словам писателя, сейчас «торговля собой» в России «культивируется и восхваляется», а ему самому стыдно за россиянок, «окучивающих» иностранных гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.