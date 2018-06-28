Россияне выразили отношение к сборной по футболу

Аналитическая служба Рамблера узнала у респондентов, нужно ли хвалить российскую сборную по футболу.

49% респондентов считают, что российскую сборную не нужно ни хвалить, ни ругать. 19% опрошенных считают, что футболистов сборной можно хвалить за то, что они вышли 1/8 финала.

Еще 32% считают, что сборную надо ругать, потому что она проиграла Уругваю и, вероятно, проиграет снова.

Ранее сборная РФ проиграла команде Уругвая со счетом 0:3, потерпев первое поражение на чемпионате. Уругвай стал первым в группе A, а россияне — вторыми. Со сборной Испании команда РФ встретится 1 июля на стадионе «Лужники».