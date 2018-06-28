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Найдена неожиданная причина поражения Германии на ЧМ
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Найдена расистская причина поражения Германии на ЧМ-2018 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Члены ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) объяснили проигрыш немецкой сборной в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2018. По их мнению, виноват атакующий полузащитник Месут Озил, имеющий турецкий корни. Об этом сообщает Die Presse.
Как отмечается, уже несколько членов АдГ возложили на спортсмена ответственность за поражение. Так, ее пресс-секретарь Кристиан Лют написал в соцсетях: «Озил может быть доволен, поздравления [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану».
«Без Озила мы бы победили», — указал в свою очередь член партии Генс Майер на своей странице в Twitter.
К посту он прикрепил картинку с фотографией спортсмена и подписью «Вы довольны, мой президент?». Как отмечает Spiegel Online, Майер считается одним из самых радикальных политиков в бундестаге.
Пользователи сети раскритиковали такие заявления. В частности, по их словам, выгода Эрдогана от вылета Германии с ЧМ сомнительна.
Как отмечается, негатив в отношении Озила связан с тем, что в мае он вместе с другим немецким футболистом турецкого происхождения Илкаем Гюндоганом встретился с Эрдоганом. Их поступок раскритиковали, поставив под сомнение приверженность спортсменов демократическим ценностям Германии.
Ранее болельщики также попытались найти причину поражения немецкой сборной от корейцев. Они предположили, что иного исхода быть не могло, потому что «немцы по традиции отступают из России».
Сборная Германии потерпела поражение от Южной Кореи (0:2) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2018 и покинула турнир.
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