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Мексиканские болельщики напоили посла Южной Кореи
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Мексиканские болельщики напоили текилой посла Южной Кореи 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мексиканские болельщики уговорили посла Южной Кореи выпить текилы во время празднования победы над командой Германии. Об этом сообщает "Советский спорт".
На видео, опубликованном в твиттере, южнокорейский посол пил алкоголь в окружении мексиканских фанатов, которые сопровождали действие восторженными возгласами.
Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Германии со счетом 2:0, что помогло Мексике выйти в плей-офф мирового первенства.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.
Ранее сборная Германии поздравила Швецию и Мексику с выходом в 1/8 финала чемпионата мира.
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