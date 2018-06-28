Мексиканские болельщики напоили посла Южной Кореи

Мексиканские болельщики напоили текилой посла Южной Кореи

Мексиканские болельщики уговорили посла Южной Кореи выпить текилы во время празднования победы над командой Германии. Об этом сообщает "Советский спорт".

На видео, опубликованном в твиттере, южнокорейский посол пил алкоголь в окружении мексиканских фанатов, которые сопровождали действие восторженными возгласами.

Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Германии со счетом 2:0, что помогло Мексике выйти в плей-офф мирового первенства.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.

Ранее сборная Германии поздравила Швецию и Мексику с выходом в 1/8 финала чемпионата мира.