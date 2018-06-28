Клиент bwin выиграл в пари-экспрессе с коэффициентом 126.00

Клиент букмекерской компании bwin Россия выиграл 72 тысячи рулей в пари-экспрессе с коэффициентом 126.00. Игрок выбрал ставку из группы готовых комбо-экспрессов на матч чемпионата мира Швейцария — Коста-Рика: «Швейцария победит в первой половине матча, в игре будет забито не менее 4 мячей, будет подано не менее 11 угловых, в матче будет нереализованный пенальти».

Удивительно, но все перечисленные события в этом матче состоялись, и удачливый клиент выиграл более 72000 рублей со ставки в 577 рублей.

Матч Швейцария — Коста-Рика состоялся накануне и завершился вничью 2:2, причем два из четырех событий, собранных в пари-экспрессе произошли в компенсированное время. Арбитр назначил пенальти в ворота швейцарцев, исполнявший одиннадцатиметровый костариканец Руис попал в перекладину, мяч срикошетил в спину голкипера Зоммера и только после этого оказался в сетке ворот. Статистическая служба квалифицировала пенальти как незабитый, что позволило клиенту получить право на выплату выигрыша.