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Колумбия обыграла Сенегал и вышла в плей-офф ЧМ
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Колумбия обыграла Сенегал и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Сегодня, 28 июня, на ЧМ-2018 в матче 3-го тура группы H чемпионата мира — 2018 Колумбия обыграла Сенегал. Встреча, прошедшая на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Ерри Мина, отметившийся точным ударом на 74-й минуте.
Таким образом, Колумбия вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе H. Сенегал завершил выступление на мундиале, уступив Японии по дополнительным показателям — количеству очков в рейтинге фейр-плей, в котором учитываются желтые и красные карточки, заработанные в матчах группового этапа.
Итоговое турнирное положение в группе H: 1. Колумбия — 6 очков; 2. Япония — 4; 3. Сенегал — 4; 4. Польша — 3.
Чемпионат мира — 2018
Группа H. 3-й тур  Сенегал — Колумбия — 0:1 (0:0)
Голы: Ерри Мина, 74 (0:1).
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