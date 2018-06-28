Колумбия обыграла Сенегал и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места

Сегодня, 28 июня, на ЧМ-2018 в матче 3-го тура группы H чемпионата мира — 2018 Колумбия обыграла Сенегал. Встреча, прошедшая на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Ерри Мина, отметившийся точным ударом на 74-й минуте.

Таким образом, Колумбия вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе H. Сенегал завершил выступление на мундиале, уступив Японии по дополнительным показателям — количеству очков в рейтинге фейр-плей, в котором учитываются желтые и красные карточки, заработанные в матчах группового этапа.

Итоговое турнирное положение в группе H: 1. Колумбия — 6 очков; 2. Япония — 4; 3. Сенегал — 4; 4. Польша — 3.

Чемпионат мира — 2018

Группа H. 3-й тур Сенегал — Колумбия — 0:1 (0:0)

Голы: Ерри Мина, 74 (0:1).