Иностранные болельщики ответили на вопрос про Крым

Иностранные болельщики рассказали, в какой стране находится Крым. Гостям чемпионата мира по футболу задали три вопроса о полуострове, пишет издание «Украина.ру».

На вопрос, где находится Крым, большинство болельщиков ответили: «на юге России».

Второй и третий вопрос касались Крымской войны. У иностранцев поинтересовались, в каком веке произошла война и какие страны принимали в ней участие.

История полуострова оказалась незнакома гостям ЧМ. Нашелся только один человек, уверенно ответивший, что «Крымская война состоялась в 19 веке, в ней участвовали Англия, Турция, Россия и Франция».