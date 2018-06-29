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Иностранные болельщики ответили на вопрос про Крым
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Иностранные болельщики ответили на вопрос про Крым 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Иностранные болельщики рассказали, в какой стране находится Крым. Гостям чемпионата мира по футболу задали три вопроса о полуострове, пишет издание «Украина.ру».
На вопрос, где находится Крым, большинство болельщиков ответили: «на юге России».
Второй и третий вопрос касались Крымской войны. У иностранцев поинтересовались, в каком веке произошла война и какие страны принимали в ней участие.
История полуострова оказалась незнакома гостям ЧМ. Нашелся только один человек, уверенно ответивший, что «Крымская война состоялась в 19 веке, в ней участвовали Англия, Турция, Россия и Франция».
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