Япония прошла в плей-офф странным образом

Япония прошла в плей-офф ЧМ-2018 уникальным способом

Сборная Японии уступила команде Польши в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу в России, но все равно вышла в плей-офф, хотя у нее было полное равенство по очкам и забитым и пропущенным мячам с конкурентом — Сенегалом.

Игра между сборными Японии и Польши завершилась со счетом 0:1, гол на 59-й минуте забил польский игрок Ян Беднарек , передает РИА «Новости»

В группе Н по итогам группового этапа первое место заняла сборная Колумбии, у которой шесть очков. На последнем месте оказалась команда Польши с тремя очками.

Команды Японии и Сенегала набрали по четыре очка: у них одинаковая разница забитых и пропущенных мячей (4 — 4), а в очной игре зафиксирована ничья (2:2). Однако в плей-офф вышли японцы, так как у них оказалось меньше желтых карточек (4 против 6).

В воскресенье посетившая Россию японская принцесса Хисако Такамадо выразила благодарность за отличную организацию чемпионата мира по футболу.