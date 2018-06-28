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Япония прошла в плей-офф странным образом
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Япония прошла в плей-офф ЧМ-2018 уникальным способом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная Японии уступила команде Польши в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу в России, но все равно вышла в плей-офф, хотя у нее было полное равенство по очкам и забитым и пропущенным мячам с конкурентом — Сенегалом.
Игра между сборными Японии и Польши завершилась со счетом 0:1, гол на 59-й минуте забил польский игрок Ян Беднарек, передает РИА «Новости».
В группе Н по итогам группового этапа первое место заняла сборная Колумбии, у которой шесть очков. На последнем месте оказалась команда Польши с тремя очками.
Команды Японии и Сенегала набрали по четыре очка: у них одинаковая разница забитых и пропущенных мячей (4 — 4), а в очной игре зафиксирована ничья (2:2). Однако в плей-офф вышли японцы, так как у них оказалось меньше желтых карточек (4 против 6).
В воскресенье посетившая Россию японская принцесса Хисако Такамадо выразила благодарность за отличную организацию чемпионата мира по футболу.
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