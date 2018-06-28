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Определены все пары плей-офф ЧМ-2018
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Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
По итогам матчей группового этапа стали известны все пары команд, вышедших в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Франция — Аргентина (30 июня, 17:00, «Казань Арена»);
Уругвай — Португалия (30 июня, 21:00, «Фишт»);
Испания — Россия (1 июля, 17:00, «Лужники»);
Хорватия — Дания (1 июля, 21:00, «Нижний Новогород»);
Бразилия — Мексика (2 июля, 17:00, «Самара Арена»);
Бельгия — Япония (2 июля, 21:00, «Ростов Арена»);
Швеция — Швейцария (3 июля, 17:00, «Санкт-Петербург»);
Колумбия — Англия (3 июля, 21:00, «Открытие Арена»).
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Ранее сообщалось, что футболист сборной Туниса стал автором 2500-го гола в истории ЧМ.
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