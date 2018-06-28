Определены все пары плей-офф ЧМ-2018

Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу

По итогам матчей группового этапа стали известны все пары команд, вышедших в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Франция — Аргентина (30 июня, 17:00, «Казань Арена»);

Уругвай — Португалия (30 июня, 21:00, «Фишт»);

Испания — Россия (1 июля, 17:00, «Лужники»);

Хорватия — Дания (1 июля, 21:00, «Нижний Новогород»);

Бразилия — Мексика (2 июля, 17:00, «Самара Арена»);

Бельгия — Япония (2 июля, 21:00, «Ростов Арена»);

Швеция — Швейцария (3 июля, 17:00, «Санкт-Петербург»);

Колумбия — Англия (3 июля, 21:00, «Открытие Арена»).

Ранее сообщалось, что футболист сборной Туниса стал автором 2500-го гола в истории ЧМ.