Определены все пары плей-офф ЧМ-2018

По итогам матчей группового этапа стали известны все пары команд, вышедших в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Франция — Аргентина (30 июня, 17:00, «Казань Арена»);
Уругвай — Португалия (30 июня, 21:00, «Фишт»);
Испания — Россия (1 июля, 17:00, «Лужники»);
Хорватия — Дания (1 июля, 21:00, «Нижний Новогород»);
Бразилия — Мексика (2 июля, 17:00, «Самара Арена»);
Бельгия — Япония (2 июля, 21:00, «Ростов Арена»);
Швеция — Швейцария (3 июля, 17:00, «Санкт-Петербург»);
Колумбия — Англия (3 июля, 21:00, «Открытие Арена»).
Ранее сообщалось, что футболист сборной Туниса стал автором 2500-го гола в истории ЧМ.