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Европа спешно отменяет бойкот. Министры хотят на ЧМ
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Чемпионат мира-2018. Швеция и Литва отказались от объявленных бойкотов 

Чемпионат.com 3 часа назад
Шведские министры хотят на плей-офф и больше не видят смысла в бойкоте, Литве просто надо на футбол. Хватит ли смелости у Британии?
Порой западные политики делают удивительные вещи. Сначала утверждают, что спорт должен быть вне политики, и эти две вещи смешивать нельзя. Потом обвиняют Россию в том, что она их смешивает. Ну а раз России можно, то и они тоже будут — и объявляют бойкот чемпионату мира по футболу. Но когда их сборная проходит в решающие матчи турнира, говорят, что бойкот-то не имеет никакого смысла, и уже собирают вещи в Россию. И как их поймёшь?
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Ни холодно, ни жарко

Речь в первую очередь идёт о Швеции. На днях министр иностранных дел страны Маргот Вальстрём заявила о том, что шведское правительство передумало бойкотировать матчи чемпионата мира в России. Это решение было принято в знак солидарности с Британией, которая первой объявила бойкот из-за дела Скрипалей: якобы Россия каким-то образом совершила покушение на убийство бывшего сотрудника ГРУ, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери. Убедительных доказательств этому британское следствие раздобыть не сумело, но всё равно всем объявило, что в произошедшем виновата Россия.
Правительство Британии в горячке тут же заявило о намерении полностью бойкотировать мундиаль, то есть, по крайней мере на словах, было готово запретить поехать туда футбольной сборной. Но ограничилось более мягким решением: на турнир не поехали лишь представители правительства страны. А в знак солидарности к этому решению присоединились и представители других страны: Австралии, Исландии, Польши, Швеции, Литвы и некоторых других.
В общем-то, все остались довольны. И иностранные лидеры публично высказали своё «фи», и турниру от их отсутствия ни холодно, ни жарко. Да и на что нам всклокоченный и истеричный Борис Джонсон, когда в Россию на футбол впервые приехала японская принцесса?

Я — не я. Идея бойкота не моя

Но даже в таком вопросе не все западные лидеры смогли проявить стойкость и последовательно действовать согласно своим убеждениям. Когда сборная Швеции на чемпионате мира вышла из группы, видимо, некоторым членам шведского правительства, которые вроде бы в Россию ехать не хотели, стало невмоготу. И они сочли своим долгом, не обращая внимания на бойкот, всё же «поболеть за фантастическую шведскую команду» на мундиале. Так и появилось решение об отмене бойкота чемпионата мира. «Мы совершенно не противоречим сами себе, — стала оправдываться Вальстрём. — Мы говорили, что из солидарности с Великобританией бойкотируем открытие чемпионата мира. Мы сделали это вместе с другими странами. Но сейчас мы считаем важным иметь возможность поддержать нашу команду, и мы приняли решение, обсудив этот вопрос, например, с Данией».
Так что члены шведского правительства на чемпионат мира всё-таки приедут. Возможно, кстати, в России будут и чиновники из Литвы. Хотя сборная этой страны на турнире не выступает, литовский бойкот был отменён уже через неделю после первого матча. «Эффекта от бойкота я не вижу», — заявил в телеэфире министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

А теперь, внимание, вопрос!

Если для сборной Швеции выход в 1/8 финала чемпионата мира — это, конечно, большое достижение, то для Англии — обычное дело. Но до какой стадии турнира сборная Англии должна добраться, чтобы её правительство забыло про свои политические игры и, перестав смешивать политику и спорт, отменило бойкот и приехало в Россию наслаждаться шикарным футболом? Если перефразировать известную поговорку: бойкот бойкотом, а футбол по расписанию.
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