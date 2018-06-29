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Шнур спел о финале ЧМ-2018
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Шнур спел о финале ЧМ-2018 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Певец Сергей Шнуров прорекламировал трансляцию финала чемпионата мира по футболу 2018 года на канале «Россия» новой песней. Клип на нее был опубликован на YouTube-странице канала.
В первом куплете лидер группы «Ленинград» подвел итог уже завершившихся матчей мундиаля — радость фанатов от побед и грусть от поражений.
Далее Шнуров отметил, что вся Россия помешалась на футболе, а то, что проведение первенства мира досталось именно ей — честь.
«Сделать праздник всем и в каждом —
это было, это есть», — уверен он.
Затем музыкант продолжил перечисление достижений российского мундиаля — страсть и шквал эмоций — и подчеркнул, что его финал не станет концом всего этого.
«5:4 и в финале.
Было все, как вы просили —
Все решается в финале
На канале "Россия"», — поется в припеве.
Финал чемпионата мира по футболу 2018 года состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».
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