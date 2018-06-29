Шнур спел о финале ЧМ-2018

Певец Сергей Шнуров прорекламировал трансляцию финала чемпионата мира по футболу 2018 года на канале «Россия» новой песней. Клип на нее был опубликован на YouTube-странице канала.

В первом куплете лидер группы «Ленинград» подвел итог уже завершившихся матчей мундиаля — радость фанатов от побед и грусть от поражений.

Далее Шнуров отметил, что вся Россия помешалась на футболе, а то, что проведение первенства мира досталось именно ей — честь.

«Сделать праздник всем и в каждом —

это было, это есть», — уверен он.

Затем музыкант продолжил перечисление достижений российского мундиаля — страсть и шквал эмоций — и подчеркнул, что его финал не станет концом всего этого.

«5:4 и в финале.

Было все, как вы просили —

Все решается в финале

На канале "Россия"», — поется в припеве.

Финал чемпионата мира по футболу 2018 года состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».