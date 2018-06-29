Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» в своем твиттере написала, что из-за приехавших в Россию бразильцев и бразильянок ей «приходится быть в двойной форме».

Свой пост она сопроводила фотографией из тренажерного зала.

Канделаки отметила, что туристы из Бразилии «в городе, в шортах и со всеми вытекающими последствиями».

Ну, ладно бразильцы, бразильянки в городе, в шортах и со всеми вытекающими последствиями. Приходится быть в двойной форме. Женщин все обсуждают, а про мужиков совсем забыли. Они же в опасности🤣 pic.twitter.com/Fmaq16eB1g— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 29 июня 2018 г.

Также она добавила, что пока все обсуждают российских женщин и иностранцев на ЧМ, «про мужиков совсем забыли», хотя они «в опасности».

Ранее в интернете начали активно обсуждать отношения женщин с иностранными болельщиками на ЧМ-2018. В соцести «ВКонтакте» появилась посвященная этому группа, в которой публикуют фото девушек с иностранцами и критикуют россиянок.

Также резонансной стала колонка писателя Платона Беседина в « Московском комсомольце » под заголовком «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну».

На Change.org появилась петиция с требованием извинений от «МК» за оскорбление женщин, а журналист Юрий Дудь попросил мужчин «отвалить» от россиянок. Он заявил, что иностранцы, в отличие от мужчин в РФ, не обращаются с женщиной «как с предметом, который прилагается по умолчанию».