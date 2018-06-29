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Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
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Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» в своем твиттере написала, что из-за приехавших в Россию бразильцев и бразильянок ей «приходится быть в двойной форме».
Свой пост она сопроводила фотографией из тренажерного зала.
Канделаки отметила, что туристы из Бразилии «в городе, в шортах и со всеми вытекающими последствиями».
Также она добавила, что пока все обсуждают российских женщин и иностранцев на ЧМ, «про мужиков совсем забыли», хотя они «в опасности».
Ранее в интернете начали активно обсуждать отношения женщин с иностранными болельщиками на ЧМ-2018. В соцести «ВКонтакте» появилась посвященная этому группа, в которой публикуют фото девушек с иностранцами и критикуют россиянок.
Также резонансной стала колонка писателя Платона Беседина в «Московском комсомольце» под заголовком «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну».
На Change.org появилась петиция с требованием извинений от «МК» за оскорбление женщин, а журналист Юрий Дудь попросил мужчин «отвалить» от россиянок. Он заявил, что иностранцы, в отличие от мужчин в РФ, не обращаются с женщиной «как с предметом, который прилагается по умолчанию».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого спрашивали об отношениях россиянок с иностранцами, заявлял, что женщины «сами разберутся со всеми своими вопросами».
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