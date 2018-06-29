Сборную РФ попросили не тренироваться в «Лужниках» 

FIFA направила сборной России рекомендацию не проводить тренировку перед игрой с Испанией на стадионе «Лужники». Об этом сообщает ТАСС.
По словам пресс-атташе российской команды Игоря Владимирова, эта просьба призвана «уравнять условия подготовки» сборных.
Представитель сборной РФ отметил, что предматчевая тренировка и пресс-конференция россиян состоятся на базе в Новогорске.
Владимиров напомнил, что россияне ранее играли в «Лужниках» со сборной Саудовской Аравии, а испанцы — нет.
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил ТАСС, что в том, «пустили тренироваться или нет, никакой дискриминации нет». По его словам, игрокам сборной РФ «лучше, когда сложнее». Он также отметил, что российские футболисты пообещали «биться насмерть».
Матч 1/8 финала между сборными России и Испании состоится 1 июля на московском стадионе «Лужники». Игра начнется в 17:00.