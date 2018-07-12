«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ

На чемпионате мира — 2018 осталось провести финал и матч за третье место. Зарубежные болельщики активно покидают России. Перед их отъездом «Газета.Ru» узнала у гостей, сколько денег в среднем тратили иностранцы и как планируют жить дальше.

Чемпионат мира — 2018 неумолимо приближается к развязке. Осталось провести лишь два матча — финал Франция — Хорватия и утешительную схватку за третье место Англия — Бельгия. Москва постепенно пустеет от иностранных болельщиков, уже не так весело на улице Никольской. Гости возвращаются домой с заметно облегченными карманами, но и с приятными впечатлениями, а кто-то и с новыми друзьями.

«Газета.Ru» решила выяснить у фанатов из-за рубежа, сколько денег им пришлось оставить в России во имя исполнения мечты — посещения матчей мундиаля. На протяжении трех недель мы поговорили в разных городах с представителями самых разных стран — как тех, чьи сборные участвовали в планетарном форуме, так и с теми, любимые команды которых туда не пробились.

Илия, фермер (Сербия)

— В России я впервые, хотя много о ней знаю, люблю ее культуру. В Москве мне нравится. Цены, конечно высоковатые, но может ли быть иначе в одном из важнейших мегаполисов мира? Это первый для меня крупный форум, поэтому сложно сравнивать, допустим, с ЧМ-2014 или Евро-2016. Считаю, в России все организовано на высшем уровне. Логистика, безопасность, фан-зона — страна может гордиться тем, как провела турнир. Наверное, мне легче ориентироваться в городе и на стадионах, чем другим иностранцам. Все-таки понимаю кириллицу, а русский и сербский языки похожи.

Я из деревни под городом Кралево, это в Центральной Сербии, к югу от Белграда. Работал конобаром, или официантом, как скажут у вас. Получал 200 евро… Это слишком мало, конечно.

Однако сейчас у меня небольшой частный бизнес в аграрном секторе, так что стало полегче. Отпуск для путешествия в Россию брать не пришлось, я же сам себе начальник. Две недели на ЧМ — это дороговато, но не смертельно — по моим нынешним возможностям. Сейчас сезон, так что достаточно быстро отобью все затраты.

А вообще наших приехало не так много, как можно было ожидать. Не потому что боятся, — наоборот! Все очень хотели, но простые фанаты не могут себе позволить такой вояж…

Леонардо, студент-инженер (Перу)

— Я постоянно не работаю, вернее, пришлось оставить работу, чтобы приехать в Россию, все-таки Перу играет на чемпионате мира впервые за 36 лет, надо увидеть это вживую, ощутить атмосферу. У меня вообще запланировано большое путешествие, после ЧМ я поеду в Мюнхен, где живет моя сестра и посещу еще несколько европейских городов.

Сейчас я студент, мне учиться еще один год. А по профессии я инженер, но моего дохода — примерно $500 не хватает, чтобы самому приехать в Россию. Помогают родители и сестра. Я потратил на перелет около $1,2 тысяч, на билеты на футбол — $500.

Цены в России не очень высокие, это позволяет мне часто ходить в бары, что я очень люблю. Хотя в некоторые из них меня не пускают, и это выглядит несколько странным.

Гехад, дантист (Египет)

— Я зарабатываю в среднем $700-800 в месяц. Это много по меркам Египта. На российское путешествие потратил примерно $1,3 тысячи, это не очень сильно ударило по моему бюджету. Здесь я отдыхаю вместе с друзьями, потому на многих вещах удается экономить. Еще, как оказалось, очень круто пользоваться бесплатными поездами. Тебе не надо заботиться о гостиницах. Особенно в маленьких городах, где любят спекуляции. Просто приезжаешь на один день и все.

Многие говорят, что в России низкие цены. Я бы так не сказал. В Египте они меньше. Например, вот эта минеральная вода (показывает на бутылку объемом 0,5 л) в пять раз дешевле.

Лусио, владелец рекламного агентства (Аргентина)

— Приехать на чемпионат мира в Россию было моей большой мечтой. Здесь я с женой и двумя дочерями. Мы летели сюда с одной пересадкой, обратно полетим с двумя. На поездку для всех я потратил примерно $30 тысяч — это перелеты, проживание, билеты на семь матчей и гостиницы.

Я бы не сказал, что это сильно ударило по моему бюджету — мы планировали поездку за несколько лет.

Вообще, это мой четвертый чемпионат мира и первый — с семьей. И в Катар в 2022-м мы тоже поедем, надеюсь, Лионель Месси там сыграет. Кстати, цены в России действительно приятные, они позволяют много экономить. Мой месячный доход каждый раз разный, все зависит от сезона, но в целом денег хватает, чтобы раз в год куда-то съездить всей семьей.

Виктор, финансовый аналитик (Бразилия)

— На чемпионат мира я потратил около $4 тысяч. Это перелет и билеты на матчи. Вообще, глупо было брать билеты на все игры, включая финал, где должна была сыграть Бразилия (смеется). Матч Франция — Бельгия в полуфинале был настолько унылым, что я в первый раз пожалел о потраченных деньгах на футбол.

Я веду активный образ жизни — спорт и путешествия у меня в крови.

Мой доход составляет примерно $1,5 тысячи в месяц. Эта поездка не ударила по моему бюджету, я ее спланировал еще четыре года назад, когда Бразилия принимала чемпионат мира, и я посетил несколько матчей в родном Белу-Оризонти.

Цены в России приятно удивили, однако, с другой стороны, ты слишком много начинаешь ходить по всяким заведениям, и это не всегда хорошо сказывается на твоем здоровье.

Морис, графический дизайнер (Франция)

Я из тех людей, кто старается минимально тратиться. Мне интересно проверить людей на отзывчивость и способность помогать. До России я добрался автостопом, иногда пользуясь специальными сервисами для поиска попутчиков. Жилье я ищу с помощью «каучсерфинга», а билеты на матчи я пытаюсь купить за полцены у тех, чьи команды не попали в эту стадию.

Удалось сходить уже на четыре игры. На все я потратил примерно €300 — €400. Не верите? Люди в России действительно очень отзывчивые.

Чтобы заработать такие деньги мне нужно работать всего неделю.

Родри, бизнесмен (Гватемала)

— На родине я занимаюсь бизнесом. В России мне очень понравилось. Мне даже кажется, в чем-то наши народы похожи. Чем поразила страна? Давай по порядку. Во-первых, доброжелательные люди. Нам помогали на улице, в том числе в мелочах. Люди не оставались безучастными, такое не везде встретишь. Второе — запредельный уровень безопасности, который при этом не напрягает. Здесь чувствуешь, что все под контролем. Это добавляет уверенности.

Ну а самое большое впечатление на меня, пожалуй, произвела чистота российских городов. Поверьте, нигде не видел таких ухоженных проспектов, аккуратных парков и скверов. На ваших улицах нет мусора. Просто нет!

Но есть у вас и минусы. Если в городах с транспортом ноу проблем, то сообщение между ними не идеально, на мой взгляд. Я поясню. Из Казани на Москву пустили всего несколько поездов. А уехать надо было сорока тысячам фанатов. В условиях ажиотажа резко взлетели цены на наземные перевозки. 60-70 евро за такую поездку — серьезный перебор, уж простите.

Даниэль, менеджер по финансам (Колумбия)

— Я потратил на путешествие 7 тысяч евро. Немалую часть бюджета «съели» билеты на самолет — из Латинской Америки в Европу рейсы сами по себе очень дорогие, а ведь еще нужно делать пересадку где-нибудь в Барселоне, а потом только лететь в Москву.

В общую сумму вошло и проживание в России в течение 20 дней, питание, развлечения. Пришлось копить на такое путешествие довольно долго — около двух лет.

Но местные цены меня в целом радуют — не могу сказать, что для колумбийца они высокие. Организация чемпионата мира также весьма хороша — мне все здесь понравилось. Везде очень дружелюбные люди, и города у вас красивые.

Иван, сотрудник туристического агентства (Хорватия)

— Я бываю в России наездами, поскольку сейчас туристический сезон и мне сложно надолго отрываться от работы. В первый раз я приехал на девять дней, чтобы посмотреть наши игры с Исландией и Аргентиной. За эту поездку пришлось отдать около 2000 евро. Потом я был вынужден вернуться к работе и, к сожалению, не видел наши победы в 1/8 над Данией и в 1/4 финала над Россией.

Но я дал себе слово, что, если Хорватия пройдет в полуфинал, то я обязательно вернусь. И вот я снова прилетел в Москву, потратив на авиабилеты и проживание все те же 2000 евро, хотя эта поездка и будет короче, чем первая!

Тут дело в том, что появилось слишком много желающих отправиться в Россию, когда наша сборная дошла до решающих стадий мундиаля, и все билеты резко подорожали.

Плюс еще билет на матч 1/2 финала стоит гораздо больше, чем на групповой этап, — я купил, например, за 5000 евро.

В итоге на данный момент я отдал на чемпионат мира 9000 евро (примерно 653 тысяч рублей — «Газета.Ru»). Это очень большие накопления для меня, но мы, хорваты, готовы пойти на все, если наша команда добивается таких успехов.

Цены в России меня вполне устраивают. Наши валюты примерно равны на мировом рынке, и, даже несмотря на горячее время чемпионата мира, здесь многое можно найти по такой же цене, что и в Хорватии.

Да и организация мундиаля просто превосходна. Повсюду волонтеры, которые готовы помочь, да и простые жители страны всегда могут откликнуться, если тебе что-то нужно.

Мик, владелец паба (Англия)

— Я приехал только на матч полуфинала с надеждой посетить также финал. На предыдущих стадиях чемпионата мира не был, так как испытывал опасения из-за драки англичан и русских в Марселе на Евро-2016. Однако затем многочисленные британские фанаты начали писать из России, что здесь все хорошо, и я стал планировать это путешествие.

Поскольку осталось всего два матча до конца мундиаля, я решил не жалеть денег. У меня свой паб в Портсмуте, так что я могу себе такое позволить.

К тому же цены здесь ниже, чем в нашей столице Лондоне, примерно на 25 процентов, а бывает и еще больше. Например, пиво возле «Лужников» я купил за три фунта, в то время как в Англии отдал бы шесть.

Также я снял достаточно большую квартиру в центре Москвы на неделю всего за 400 фунтов стерлингов — это отличная цена во время крупного спортивного мероприятия.

За авиабилеты туда и обратно пришлось отдать 1000 фунтов. Но самая дорогая покупка — это билет на полуфинал с Хорватией. Ради игры сборной Англии я не поскупился и взял вип-место за 5000 фунтов. В итоге вся поездка потребовала 6400 фунтов. Но это того стоит.

Организация чемпионата мира просто супер. Намного лучше, чем я ожидал. Я был уже на трех чемпионатах мира и могу сказать, что этот по организации идеален. Везде о-о-очень чисто и повсюду готовые помочь тебе волонтеры. Я еще обязательно вернусь в Россию.

Давид, инженер электронной техники (Новая Зеландия)

— Я потратил на то, чтобы увидеть чемпионат мира, 10 тысяч новозеландских долларов (чуть больше 420 тысяч рублей — «Газета.Ru»). Это шестая часть моих доходов за год. Копить пришлось бы о-о-очень долго, так что я решил взять кредит, который погашу после мундиаля. Думаю, что придется оплачивать долг в течение одного года.

В России я старался снимать комнаты в дешевых хостелах, экономить на еде, ездить в бесплатных поездах для болельщиков, — в общем, делать все, чтобы снизить мои расходы.

Впрочем, цены здесь мне кажутся достаточно низкими, особенно на транспорт, на продукты.

Организация чемпионата мира просто великолепна. Я был очень впечатлен огромным количеством волонтеров повсюду. Они помогали мне каждый день — на стадионах, в метро, на вокзалах.

Также мне очень понравились россияне. Они всегда были готовы пойти навстречу и приняли нас очень тепло.

Думаю, что представление, которое имеют люди за рубежом о России, является абсолютно ошибочным. Местные жители очень открыты, любезны, с ними легко пойти на контакт. Весь мир должен дать шанс России, приехать сюда и понять, как все обстоит на самом деле.

Паоло, механик (Бразилия)

— Мне пришлось выложить 20 тысяч бразильских реалов (около 330 тысяч рублей — «Газета.Ru») — за перелет, отели и поезд до Казани. Думаю, что еще столько же мы потратим здесь на еду, алкоголь и развлечения.

Я лично планирую также познакомиться с Европой — съездить в Афины и Барселону, так что расходов ожидается еще больше.

Не буду скрывать — для меня это очень-очень много. Я был вынужден копить два года и при этом неустанно работать. За 40 тысяч реалов (660 тысяч рублей — «Газета.Ru») в Бразилии я мог бы купить хорошую машину.

Цены в России вполне оптимальны. Допустим, пиво в моем отеле было совсем недорогим — как 10 реалов. Для Бразилии это очень дешево.

Зак, ученый-химик (Канада)

— На билеты на самолет я потратил 800 евро, на отели — 1000, на билеты на матчи — тоже 1000, а на ежедневные расходы, включая матрешки (улыбается), примерно 1500 евро. И это — на 25 дней в России! Сумма вполне приемлемая, мне даже не пришлось копить, только немного строже распоряжался деньгами накануне поездки.

Вообще для человека с маленькой зарплатой в Канаде тратить 1000 евро на отпуск — это норма. Если же у тебя более-менее нормальная должность, то 3000 евро ты потратишь без проблем. Я отдал немногим больше.

К тому же Россия — невероятно дешевая страна! Еда, алкоголь, даже отели в разгар чемпионата мира были очень доступными для канадца с любым уровнем доходов. Например, я жил в четырехзвездном отеле за треть цены, которую отдал бы за такой же номер в Монреале при том, что там не проходит мундиаль.

Только долгие поездки на поезде или перелеты по России могут быть по такой же цене, как в Канаде, или чуть дороже — и то если нет бесплатных поездов от ФИФА, например, которыми я обычно пользовался.

Что касается моего мнения об организации чемпионата мира в России, то я считаю так же, как большинство других фанатов из-за рубежа. Это было впечатляюще, честно. Российский народ — это чудо, страна безумно красива. Все было очень здорово организовано для болельщиков — даже полицейские и все прочие стражи порядка вели себя довольно мило.