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«Забей, Россия!»: freebet за голы сборной от bwin
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«Забей, Россия!»: freebet за голы сборной от bwin 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: bwin
1 июля национальная сборная России проведет свой самый важный матч на проходящем в России мундиале. bwin запускает акцию «Забей, Россия!», в рамках которой каждому клиенту bwin будут начислены FREEBET (бесплатные пари) в размере 500 рублей за каждый гол российской команде в матче Испания — Россия.
Футболисты сборной проявили характер и волю к победе, проведя два уверенных поединка на начальной стадии турнира. В воскресенье на поле московских «Лужников» им предстоит провести самый важный матч против сборной Испании при поддержке большей части восьмидесятитысячной арены. Болельщики замерли в предвкушении и ожидают борьбы с полной самоотдачей и запредельной мотивацией.
Букмекерская компания bwin Россия поощрит всех своих клиентов, которые заключат пари на воскресный матч. Сумма FreeBet составит по 500 рублей за каждый гол сборной, забитый в матче. В зачет пойдут пари-ординары на любую сумму с коэффициентом не менее 2.00, которые будут заключены до начала матча. FreeBet можно будет использовать для заключения пари на матчи мундиаля в течение 7 (семи) календарных дней с момента предоставления.
Для участия в акции «Забей, Россия!» необходимо пройти регистрацию и идентификацию в bwin. Полные условия опубликованы по ссылке.
bwin — первый зарубежный букмекер, который легально работает в России. Бренд bwin в РФ используется ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ» — компанией, ведущей свою деятельность на основании лицензии №31, выданной ФНС. Совместно с ЦУПИС реализованы все ключевые способы внесения и вывода средств, а также необходимые протоколы для идентификации клиентов. Для всех клиентов доступны полнофункциональные мобильные приложения для устройств на базе iOS и Android.
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