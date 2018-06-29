«Забей, Россия!»: freebet за голы сборной от bwin

1 июля национальная сборная России проведет свой самый важный матч на проходящем в России мундиале. bwin запускает акцию «Забей, Россия!», в рамках которой каждому клиенту bwin будут начислены FREEBET (бесплатные пари) в размере 500 рублей за каждый гол российской команде в матче Испания — Россия.

Футболисты сборной проявили характер и волю к победе, проведя два уверенных поединка на начальной стадии турнира. В воскресенье на поле московских «Лужников» им предстоит провести самый важный матч против сборной Испании при поддержке большей части восьмидесятитысячной арены. Болельщики замерли в предвкушении и ожидают борьбы с полной самоотдачей и запредельной мотивацией.

Букмекерская компания bwin Россия поощрит всех своих клиентов, которые заключат пари на воскресный матч. Сумма FreeBet составит по 500 рублей за каждый гол сборной, забитый в матче. В зачет пойдут пари-ординары на любую сумму с коэффициентом не менее 2.00, которые будут заключены до начала матча. FreeBet можно будет использовать для заключения пари на матчи мундиаля в течение 7 (семи) календарных дней с момента предоставления.

Для участия в акции «Забей, Россия!» необходимо пройти регистрацию и идентификацию в bwin. Полные условия опубликованы по ссылке