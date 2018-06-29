Радость от победы Бразилии на ЧМ погубила болельщицу

Бразильская болельщица погибла во время просмотра матча чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Сербии, пишет Mirror.

30-летняя Тамара Майочи смотрела футбол с друзьями у себя дома в Сан-Паулу. В руке у нее был бокал с вином. После победы своей сборной девушка вскочила на ноги, но не удержала равновесия и упала прямо на разбившийся бокал.

Осколок от бокала перерезал Тамаре яремную вену на шее. Друзья попытались остановить кровотечение, перевязав рану полотенцем, однако девушка скончалась еще до приезда скорой.